Ingenio, altruismo y progreso: noticias que te darán motivos para ser optimistas

Con frecuencia vivimos con la sensación de que las malas noticias nos ahogan. No parecen quedar resquicios para la esperanza o el progreso. Pero pese a las guerras, a las crisis y a los desastres naturales, el ser humano sigue tratando de salir adelante y de mejorar su suerte y la de sus semejantes. Hay muchas historias positivas que merecen ser contadas:«Noticias con Buena Energía».

En todas las esferas de la vida, si nos fijamos, tenemos motivos para congratularnos. No hay semana sin que se haga público un nuevo avance científico, una mejora en un tratamiento médico que alargará o mejorará vidas; o la creación de algún aparato o tecnología que nos hará el trabajo más sencillo. También, por supuesto, grandes historias de esas que nos encogen el corazón y nos demuestran que las personas son capaces de lo mejor: generosidad, solidaridad, amor y compromiso.