¿Qué pasaría si desaparecieran los aeropuertos? David Bisbal nos traslada con su música a este escenario hipotético

“Pudiendo ir volando, por qué tengo que ir andando”

David Bisbal se encuentra inmerso en una nueva gira, el Tour Volaré 2024. Pero si los aeropuertos no existieran, toda la logística de sus conciertos sufriría un importante revés. Quizá incluso sus conciertos tendrían que cancelarse.

La agencia creativa M&C Saatchi ha puesto al cantante almeriense en este hipotético escenario, siendo el protagonista e hilo conductor de la historia del nuevo spot de Aena con motivo de su campaña Un día sin aeropuertos. Con el estilo personal e inconfundible que caracteriza al artista, han presentado el anuncio en formato videoclip, con Bisbal interpretando la canción Andaré, en un guiño al himno Volare.

“De improviso, el aeropuerto desapareció y me hizo andar en el suelo infinito”, canta Bisbal. “Yo no quiero una gira sin vuelos, es un sinvivir”, reza la letra del original tema versionado. El videoclip se rodó en Tembleque (Toledo) y en Pedraza (Segovia), y nos traslada al inmenso hueco que ha dejado un aeropuerto desaparecido, un entorno en el que se agolpan las personas cuyos planes se han visto truncados por no poder volar.

Un estudiante que ve frustrado su ansiado Erasmus, una ejecutiva que no llegará a tiempo a su viaje de negocios, una familia que no podrá reunirse este verano… No hay duda de que la importancia de los aeropuertos va mucho más allá del ámbito económico. La ausencia de terminales afectaría a la vida personal y laboral de cada individuo, al turismo, al comercio electrónico, al transporte de material sanitario, medicamentos y órganos; al ocio, a la cultura… Desde Aena subrayan que el mero hecho de que distintas lenguas, culturas y tradiciones estén en contacto unas con otras, nos convierte en una sociedad más comprensiva, tolerante, respetuosa y, en definitiva, más pacífica.