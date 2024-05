Un espacio nada literal, o cÃ³mo hacer barrio con muy poco

En realidad, aunque Marta e Iván se dedican al teatro, ya no pueden disimular que el espacio Entrecomillas tiene tanto éxito que necesita más orden para albergar más vida. Tanta gente moviéndose en tan poco sitio requiere un esfuerzo extra, y también más horas de trabajo para evitar conflictos.

Soluciones que multiplican las posibilidades

Una amplia sala multifuncional permitía las actividades en grupo: básicamente un lugar vacío con un rincón con función de perchero o vestuario oculto tras una cortina. Cumplía su misión pero fracasaba como lugar de grabaciones y ensayos porque no daba la talla como escenario.

Después de la actividad, los visitantes pasan a la sala de reunión. Allí se descansa, se coordina, se planifica o se espera. Lo cierto es que a los menos espabilados, en días de mucho aforo les tocaba sentarse en el suelo.

Nada tiene que ver con el amplio salón con sofá nuevo, mesas móviles, pufs de enea apilables y hasta un sillón de madera que le da un toque de distinción.

Además, la sala multifuncional ahora es un verdadero escenario, en el que rieles de techo permiten jugar con cortinas para tapar o dejar ver lo que hay detrás, a modo de telones si hace falta. Los artistas ya tienen un verdadero teatro en el que ensayar o, por qué no, grabar sus piezas a gusto.

Aunque no hay mucho sitio, tiempo siempre hay para tomar un café, un té, o calentar algo improvisado si el hambre aprieta y hay trabajo. Y si no hay, se hace. Como ocurre con la cocina. Que no se podía llamar así, en realidad, aunque fuera una ayuda