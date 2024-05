Conocer los ciberdelitos es aprender a combatirlos

Phishing

Fraude a través del cual se utiliza como su nombre anglosajón indica un señuelo para realizar la “pesca”. El señuelo hace uso de ingeniería social que a través de correo electrónico, redes sociales u otros, hace llegar información al usuario, aparentemente fidedigna para poder sacar información confidencial, datos bancarios, etc., del usuario. Por ejemplo, recibir un mail de una supuesta sucursal bancaria advirtiendo de que han entrado en nuestra cuenta y solicitando un cambio de contraseña. Cualquier correo en el que se pida al usuario clicar sobre un enlace o cualquier otra actividad sospechosa debe ser eliminado de manera inmediata. Se deberá advertir al equipo de IT acerca del recibimiento de tal correo. Es muy importante no hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos.