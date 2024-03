Así puedes mejorar la productividad de tus empleados

Disponibilidad de técnicos o de mantenimiento

Solucionar los problemas con rapidez es muy importante si utilizamos los equipos informáticos para desempeñar una actividad profesional. En caso de que el soporte remoto no pueda ofrecer una solución, el servicio HP Active Care se encargará de ofrecer el servicio de asistencia técnica in situ al siguiente día laborable por parte de un técnico especializado de HP. No importa dónde estén, este se desplazará hasta el lugar en el que se encuentren tus empleados.