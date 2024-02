La artesana urbanita que se inspira en la naturaleza para crear sus joyas de porcelana

Para María, diseñar en porcelana no es solo su modo de vida y su trabajo, sino que se ha convertido en la mejor forma que tiene de expresarse. “Cada colección cuenta algo de mí. Si he tenido un trauma, si he salido de ello… Me resulta totalmente terapéutico. Es una manera de calmar mi ansiedad o todo lo contrario, de explotar de satisfacción”, nos narra con emoción. Aparte de crear, también disfruta enseñando. Organiza cursos y, además, Jon aterriza cada mañana en su taller, su alumno en prácticas durante los últimos tres meses. “Le pongo muchísima pasión, mucho amor, me encanta dar clases. Porque si los que sabemos una artesanía, no comunicamos, la artesanía se pierde. Y eso sería una pena”, asegura. También le encanta el tú a tú con sus clientes. “Normalmente vienen con cita previa, buscando una joya para un evento. Empiezas a charlar y al final también te cuentan sus intimidades, se llega a un nivel de conexión que resulta muy agradable. Me gusta que toquen, que escuchen el ruido de la porcelana, que vean que no pesa tanto. Es importante mostrar cómo se hacen las cosas y que sientan que se llevan un pequeño tesorito”, desvela.

Cuando sale del taller, María intenta desconectar del trabajo y poner toda su atención en su familia. Hace algo menos de dos años nació su pequeña Arwen, una niña rubia y súper observadora a la que quiere transmitir también su amor por la naturaleza. Donato, su padre, es técnico forestal y escalador, un guía de lujo para sus excursiones a la sierra. “Nos conocimos hace diez años en una discoteca. Al principio pensé que no teníamos nada en común, pero somos complementarios. En una de nuestras primeras citas me dijo ‘venga, vente a la sierra’ y pasé un día increíble. Él me enseñó a amar la naturaleza y a disfrutarla. Cuando mejor estamos como pareja es cuando cogemos el coche, hacemos la mochila y nos vamos al monte”, insiste. Tener a Donato de guía es “un regalo” y añade que se siente “muy afortunada” del compañero que tiene al lado.

Cuando nació su pequeña, los dos tuvieron claro que seguirían subiendo a la montaña. El primer viaje como familia de tres fue a los Alpes franceses, una experiencia preciosa. “Arwen se portó como una campeona en la mochila. Tenía solo dos meses. Viajar con un bebé puede ser maravilloso, solo hay que organizarse un poco. Ahora los fines de semana solemos ir a La Pedriza o a Zarzalejos. A mí me sirve para desconectar, para recargar energía y para inspirarme”, nos cuenta.