El instinto de querer ser actor: una vocación contra viento y marea

¿Quién no conoce a Harrison Ford? El inmortal Indiana Jones y Han Solo de Star Wars que en agosto del año pasado cumplía 81 años, no parecía tener entre sus planes el de ser actor. Por presión de sus padres, ingresó en el Ripon College en Wisconsin, donde estudiaría literatura inglesa y filosofía… con resultados bastante desfavorables. Fue entonces cuando se apuntó a clases de arte dramático, pensando que así le subiría la nota media del curso. Entonces, una bombillita se encendió en su cabeza: había descubierto su vocación.

Fue entonces cuando decide mudarse a Hollywood. Porque, claro, si quieres ser actor y vives en los EE. UU., ¿a dónde vas a ir? Pero, como tantos otros, no lo tuvo nada, pero nada fácil. Al principio, logra un contrato con la Columbia Pictures por 150 dólares a la semana para hacer pequeñas intervenciones en televisión. Pero él no se rinde, a pesar de sufrir un accidente que casi le cuesta la vida (y que le dejaría una marca en la barbilla) y de la guerra de Vietnam, de la que se libró tirando de picaresca: dijo que no podía ir porque estaba loco. Tal cual.

Tras varios e intrascendentes papeles en el cine, Ford, debido a las necesidades económicas de su familia (su mujer acababa de dar a luz), decide dar un giro a su carrera… convirtiéndose en carpintero. Aprende carpintería gracias a libros de la biblioteca local y empieza sus primeros trabajos sin alejarse del mundo del espectáculo, aceptando pequeños papeles en películas y series.

El nombre de Fred Ross fue determinante para el futuro de Ford como actor. El director de reparto de la Universal se hizo muy amigo del actor y le acabó presentando a un joven realizador muy prometedor: George Lucas, el padre de Star Wars. El resto, ya es historia.

Penélope Cruz: el sueño de ser una ‘Chica Almodóvar’

Los padres de Penélope Cruz eran unos enamorados de Serrat, y por eso su hija debía llamarse como una de sus canciones. Quién sabe si ya desde el nombre se introdujo la vena artística en la piel de Penélope Cruz, una de nuestras mejores actrices, muy querida además por la industria hollywoodiense.

Ya desde muy pequeñita, Penélope Cruz soñaba con ser actriz. Cuando tenía 15 años vio una película que, para ella, supuso un antes y un después, ¡Átame!, de Pedro Almodóvar. Cuando vio a Victoria Abril en el papel desgarrador de una mujer secuestrada por Antonio Banderas. Como si de una epifanía se tratara, en ese momento se dio cuenta, no ya de que quería ser actriz, sino que quería ser una de esas ‘Chicas Almodóvar’ de las que tanto se hablaba en las revistas de la época. Y comenzó a luchar por su sueño.