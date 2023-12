Odio las videoreuniones y, además, no son sostenibles. ¿Qué hago?

Día 5: mensajería instantánea

No comprendo cómo hemos podido vivir hasta ahora sin esos grupos de WhatsApp de “Papás y mamás del cole”, “Alevín femenino 2010” o aquellos que creamos en su día con familiares y amigos. Si todo lo que escribimos por ahí tuviéramos que verbalizar por teléfono, no haríamos otra cosa a lo largo del día (y nos faltarían horas). Dos datos: los mensajes de texto emiten 32.000 toneladas de CO 2 al año y los SMS son más “ecológicos” que los servicios de mensajería instantánea. Y aunque algunos grupos los tengo silenciados per sæecula sæculorum, ciertos mensajes debo responderlos. Evito, eso sí, acompañarlos de memes, GIFs, fotos o vídeos, porque en ese caso estaría ensuciando el ambiente con 2,35 kilos de CO 2 a la semana. Por cierto, los emojis no contaminan más que el texto.