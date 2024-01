Ni plástico ni papel. ¿Son las bolsas el problema?

Día 3: La tienda de ropa

No había pasado tanta vergüenza desde que hace unos años fui a un tanatorio, repartí abrazos, besos y pésames a mansalva y luego descubrí que me había metido en la sala equivocada. Ya decía yo que no conocía a nadie. Pues bien, esta tarde he ido a comprar un jersey para un regalo de cumpleaños y, tras pagar en caja, he rechazado la bolsa de papel y me he dirigido a la salida. Pero a medida que me acercaba al vigilante de seguridad, me ha parecido que la imagen de la prenda en mano podía ser interpretada como un flagrante caso de hurto. Me he puesto de todos los colores, y entre ridículos temblores le he mostrado el resguado de la bonoloto, que es lo primero que ha salido del bolsillo. Bochornoso espectáculo. Todo sea por salvar los bosques.