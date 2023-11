Avanza Credit impulsa la eficiencia energética en tu edificio

Financiación especializada para impulsar la eficiencia energética de tu edificio

El momento de la inacción ha pasado. El planeta vive una situación de emergencia a causa del cambio climático que obliga a emprender acciones sostenibles de manera urgente. Gobiernos, empresas e instituciones de ámbito público y privado tienen en sus manos la llave para lograr revertir la situación, pero el ciudadano también puede jugar un papel fundamental en la ecuación con la adopción de medidas diferenciales.

Una de ellas hace referencia al ahorro energético en la vivienda entendido no sólo por las acciones que individualmente se pueden acometer en el hogar, sino también por las iniciativas que de manera conjunta se pueden llevar a cabo para adecuar los parques de viviendas a la coyuntura actual. Y es en este punto donde mejorar la eficiencia energética de un edificio a través de un aislamiento adecuado o del tránsito a fuentes renovables, como la eólica o la solar, adquiere una especial relevancia.

Según los datos que maneja el INE (Censo de Población y Vivienda 2023), la antigüedad media de las viviendas es elevada, ya que el 41,38% de los casi 27 millones que hay en la actualidad tienen entre 30 y 49 años, y un porcentaje igualmente significativo, que ronda el 30%, se sitúa entre los 50 y 70 años por lo que realizar una rehabilitación sostenible se convierte en un elemento decisivo tanto si se trata de la residencia habitual o si se pretende aumentar su valor de cara a un alquiler o una venta.

Por este motivo, es el momento perfecto para que las comunidades de vecinos se beneficien de las ayudas temporales de los Fondos Next Generation EU, cuya misión es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible tras la crisis provocada por la pandemia. En este sentido, España ha destinado, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 3.420 millones a proyectos de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética. Y es que el objetivo global no es otro que reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares y descarbonizar y bajar la demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%.

Si tenemos en cuenta que los edificios son responsables del 35% de la emisión de CO2 en las grandes ciudades es imprescindible hacer uso de este mecanismo de ayuda, que permite cubrir entre el 40 y el 80 por ciento del coste de la actuación para mejorar la certificación energética de las viviendas ya que en 4 de cada 5 es claramente deficiente con calificaciones E, F o G, según los datos que maneja el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De hecho, cabe la posibilidad de que la nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación promulgada por la Unión Europea, que actualmente se encuentra en fase de estudio, exija una calificación E para 2030 y una D para 2033, aunque faltaría por determinar si será obligatorio para todas las viviendas o solamente para aquellas que se salgan al mercado, ya sea a la venta o en alquiler. Es decir, no hay que descartar que acabe siendo un requisito indispensable para las comunidades de vecinos por lo que acceder ya a las ayudas en vigor para la rehabilitación de edificios cobra mucho sentido.

Una larga trayectoria impulsando mejoras

Pero no solo se trata de dar el paso y beneficiarse de la cuantía de los fondos, sino que además es clave contar con una entidad que apueste por la sostenibilidad como Avanza Credit de Deutsche Bank, con un expertise a sus espaldas de más de 25 años financiando proyectos de rehabilitación, elevación y eficiencia energética dirigidos a comunidades de propietarios con las consecuentes mejoras sociales y medioambientales.

“Ahora es el momento. Probablemente no volvamos a tener esta oportunidad de renovar nuestro parque residencia de viviendas a gran escala y en condiciones tan extraordinarias, pero hace falta mayor agilidad y un plan de comunicación, que haga llegar esta oportunidad al ciudadano. Hoy no es consciente de ello”, concluye Jorge Sáenz de Miera, director de Avanza Credit, que financia hasta el 100% del presupuesto y que ofrece unas facilidades de pago de hasta 15 años en los proyectos Next Generation EU.

Por si fuera poco, quienes apuesten por la adecuación y rehabilitación de sus viviendas podrán disfrutar de ventajas fiscales, como la deducción del IRPF del 60% de las cantidades satisfechas al margen de la subvención -vigentes desde el 06/10/21 al 31/12/24- de las obras realizadas por propietarios de viviendas en edificios de uso residencial que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en, al menos, un 30% o se mejore la calificación energética del edificio para obtener una clase A o B.

Esas deducciones se pueden aplicar en los ejercicios 2023 y 2024 en relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos. La base máxima de deducción es de 5.000€/año, mientras que la base máxima acumulada no puede superar los 15.000€. Eso sí, si se excede en un ejercicio la base máxima, se puede trasladar a los 4 ejercicios siguientes.

El área de negocio de la entidad bancaria dedicada a la financiación de proyectos de eficiencia energética y accesibilidad para comunidades de propietarios se encarga además de la interacción con los principales agentes sociales y económicos que intervienen en la rehabilitación -administradores de fincas, arquitectos, arquitectos técnicos /aparejadores y asociaciones Empresariales- ofrece información clara, y garantiza procesos ágiles y sencillos con una respuesta a las solicitudes en un plazo máximo de 48 horas.

Salto de calificación

La rehabilitación y aislamiento de fachadas y tejados, cerramientos, la sustitución de calderas de carbón y la instalación de placas fotovoltaicas, así como otras mejoras relacionadas con la accesibilidad constituyen el núcleo de las actuaciones que financia Avanza Credit, cuyo impulso sostenible ya se deja notar en Canarias.

Sin ir más lejos, en la población de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), se ha mejorado la envolvente energética y se han instalado placas fotovoltaicas en el complejo de apartamentos ‘Las Rocas’. La adecuación realizada en 12 viviendas -con un presupuesto de ejecución de 393.708 euros- ha posibilitado que se haya pasado de la peor calificación posible (G) a la más eficiente (A) con el consiguiente ahorro para sus propietarios y un importante beneficio para el medioambiente gracias a la reducción de las emisiones de CO2.

Como asegura Jorge Sáenz de Miera, director de Avanza Credit, ahora es el momento de beneficiarse de los Fondos Next Generation EU, de confiar en una entidad como Deutsche Bank y de acometer proyectos de rehabilitación que en última instancia reducen el impacto ambiental, mejoran la calidad de vida de las personas, potencian la imagen de los barrios y ciudades y revalorizan los inmuebles. Ganamos todos.