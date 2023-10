Escuchar, entender, volar

A Alfonso Godino no hace falta verle la cara para saber cuándo está hablando de su trabajo, porque se le ilumina la voz. Llegó, como casi todo lo que ocurre en esta vida, de casualidad a su profesión de ornitólogo. Desde pequeño sintió fascinación por las aves. Las observaba en el campo, con su abuelo, que era hortelano a las afueras de Úbeda, la ciudad donde nació. Y también en la televisión. Forma parte de esa generación que empezó a comprender la importancia de la naturaleza gracias a Félix Rodríguez de la Fuente.

“Cuando pude y reuní las 5.000 pesetas (unos 30 euros) que me costaban compré unos prismáticos y ahí me lancé a buscar pájaros por todos los lados con unos 12 años”, comenta. “Y un día -añade- estaba dentro de unas lagunas que, sin saberlo, eran parte de una zona protegida. Apareció un guarda forestal y quería multarme. Le insistí en que mi única intención era observar aves y, después de un rato de estar charlando, me preguntó si sería capaz de hacer censos. Le habían encomendado esa misión, pero a él, al contrario que a mí, no le gustaba nada esa tarea. Poco después me llamó su jefe y me ofreció mi primer trabajo con aves. Era 1994”.