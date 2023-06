De botar su primer balón con 10 años a crear la primera escuela de baloncesto móvil en España: así ha cambiado la vida de Cristian

El joven puso nombre a su idea: ‘Baloncesto en Movimiento’. Una furgoneta, pelotas y materiales de entrenamiento serían suficientes para enseñar y practicar este deporte por todos los rincones de Andalucía, haya o no pistas. Pero le faltaba lo más importante: hacer realidad este sueño, algo que ha sido posible gracias a Liga Endesa de Corazón, el programa social de Endesa y la acb (Asociación de Clubes de Baloncesto) que busca apoyar proyectos e iniciativas en los que el baloncesto sea el motor del cambio social.

El proyecto de Cristian, ‘Baloncesto en Movimiento’, es uno de los cinco finalistas de la presente edición. “Mi vida ya ha cambiado, mi sueño se está cumpliendo. La gente me reconoce, me siguen por redes sociales y me piden que vayamos a todos los lugares de España”, reconoce con orgullo Cristian.

Cristian ha creado la primera escuela de baloncesto móvil de España gracias a una furgoneta que traslada el material a cualquier lugar, tenga o no canchas

Sus entrenamientos están personalizados en función de las diferentes edades y capacidades de los jugadores y son fundamentalmente lúdicos: ejercicios dinámicos, circuitos y juegos divertidos que desarrolla para transmitir los valores del baloncesto: igualdad, sostenibilidad, compañerismo y esfuerzo. Desde su puesta en marcha, el proyecto de Cristian no ha dejado de recibir reconocimientos y alegrías: ahora ‘Baloncesto en Movimiento’ acaba de participar en la segunda edición de la Convención Internacional de Baloncesto (CIBA) celebrada en Fuengirola.



La vida de Cristian ha cambiado radicalmente: ha cumplido su sueño de vivir por y para el baloncesto, pero hay algo que permanece intacto: su emoción cada vez que escucha el sonido del balón entrando por la malla de la canasta. Una emoción que ahora puede compartir con muchas más personas.