El secreto de un profesor madrileño para que los jóvenes aprendan de verdad Geografía

En una sociedad que cuestiona a las nuevas generaciones por su presunta falta de valores, a Pedro le gusta escuchar a sus alumnos, entenderles y, sobre todo, hallar en ellos una fuente de inspiración: “Los adolescentes están llenos de valores y se puede aprender mucho de ellos. Saben vivir el momento de manera espontánea, no están pensando en esas preocupaciones futuras más allá de lo que tienen este fin de semana. Y eso los adultos lo hemos perdido. Es algo que admiro y me gusta que no pierdan esa pasión por vivir, por eso trato de alimentar sus sueños”, apunta.

Reconoce que el primer día en el que ejerció de profesor se preocupaba de que los alumnos memorizaran muchos conceptos. Pero con el tiempo se dio cuenta que la clave es ayudarles a entender el mundo que les rodea. “Corres mucho, se lo explicas todo con la obsesión de que aprendan la materia y, con los años, te das cuenta de que lo esencial es que aprendan de la vida”, sostiene. Una filosofía que, aplicada a la Geografía, que la asignatura que imparte, viene a decir que los chicos puedan disfrutar y entender cada pequeño momento.

“La naturalidad es el mejor arma para llegar a los alumnos”

Su particular forma de dar clase no pasa inadvertida porque ha conseguido hacerles vibrar e interesarse por una asignatura que ha tenido el estigma de ser un “hueso” en la Selectividad. “Les cuento cómo es mi vida cuando salgo del aula, a qué dedico mi tiempo libre. Les hablo de forma coloquial, quiero que me conozcan y presentarme como una persona normal. Esa es mi estrategia para que me escuchen y tenerles cerca”. Y no es extraño que Pedro tenga a sus alumnos embelesados, ya que en el momento en el que acaban las clases, su vida se aleja de cualquier convencionalismo. Y su manera de vivir lo deja claro: “Cuando dejo de dar Geografía, me dedico a practicarla”.

Sea lunes, martes, miércoles, llueva o nieve, al acabar las clases, Pedro empieza su segunda vida. “Me cojo provisiones y me voy a dormir al campo, con la linterna, o me voy de caminata, o a correr cruzando una montaña, si es invierno me voy a hacer vivac a la nieve. Para mí eso es un lujo porque el tiempo del día a día se multiplica por dos, mi día tiene muchas vidas”. Y al día siguiente, cuando vuelve al colegio, lo hace con una gran pasión porque se ha convertido en el “profe” favorito de estos chicos a los que les cuenta sus aventuras.