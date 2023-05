¿Y si algún vecino se opone?

En estos casos, los vecinos que se opongan no participarán de la instalación y seguirán pagando sus gastos comunes de electricidad, en el caso de instalaciones para surtir de electricidad a los elementos comunes del edificio. Eso sí, los costes de instalación se consideran gastos generales y se distribuyen como de costumbre.

En el caso de las instalaciones de uso privativo —es decir, si llevan energía a las viviendas y no participan todos los vecinos—, simplemente no se repercutirán los costes asociados a la instalación a los vecinos que no hayan votado expresamente a favor. Se encargarán de ella los vecinos que hayan votado a favor.