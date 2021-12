Un ron 100% orgánico, salvaje y dominicano, el brindis sostenible de esta Navidad

Se acercan las fiestas, tiempo de reunión, de sentarse a la mesa con tus seres queridos para celebrar todo lo bueno que tenemos y lo que está por venir. Ha llegado el momento de levantar nuestras copas y hacer el brindis más especial del año con los ojos puestos en la tradición y en el cuidado del medio ambiente. No se trata sólo de palabras, se trata de pasar a la acción apostando por nuevos productos que estén en conexión con la filosofía sostenible que impera ya en todos los sectores de la sociedad.

Como regalo adelantado de Navidad para todos aquellos consumidores ecofriendly, Ron Barceló se pone el gorro de Papá Noel y lanza en España Barceló Organic, el primer ron dominicano 100% orgánico con el que brindar por el planeta mientras disfrutas de una experiencia sensorial llena de tradición.

La calidad de los rones de la firma, elaborados directamente del jugo de la caña de azúcar, viene avalada por múltiples premios internacionales. Es líder en su categoría en España y a nivel global ocupa la cuarta posición como exportadora de ron en el mundo, con presencia en más de 70 países.

Sin pesticidas, sólo regados por la lluvia

Los nuevos tiempos imponen nuevos procesos de elaboración y eso es precisamente lo que ha hecho la mítica marca fundada en el año 1929, por Julián Barceló. Después de casi un siglo de andadura, ha avanzado en su compromiso sostenible de manera firme y pionera.

En 2016, Ron Barceló se adhirió de manera voluntaria al procedimiento de Carbono Neutral, por el que las compañías cuantifican, reducen y compensan sus emisiones contaminantes. En ese momento, lo que comenzó como una iniciativa aislada, se transformó en el proyecto RB360º, un código de sostenibilidad propio en el que se reúnen todas las políticas y procedimientos para el desarrollo de una actividad empresarial en total respeto con el medio ambiente y la comunidad. Gracias a ese compromiso, la firma se convirtió en 2019 en el primer ron del mundo en obtener el Certificado Carbono Neutral & ISO14067 con licencia Bilan Carbone®. Ahora da un paso más y presenta su primera variedad completamente orgánica para seguir en este camino.

Y quizá te estarás preguntando, ¿qué quiere decir exactamente eso de que es 100% orgánico? Prepárate para descubrir el lado más salvaje de uno de los rones más consumidos en el mundo, con toda su esencia y nada más… El secreto está en su cuidado proceso de elaboración. En los campos de cultivo de Barceló Organic, la caña de azúcar, que es la base de esta bebida espirituosa, crece de forma totalmente natural sin que ningún químico o pesticida intervenga en su desarrollo. “No se emplean sistemas de riego, ni tratamientos o fertilizantes”, explica Ana Suárez, Brand Ambassador de Ron Barceló España.

Es la propia lluvia la que riega el campo y obra su milagro para que crezca y dé sus frutos. La que se emplea para elaborar este ron se encuentra situada en un cañaveral salvaje de apenas 1,5 kilómetros cuadrados y delimitado de forma natural por un río, a poca distancia de la destilería donde se elabora, en República Dominicana. Deja que tu mente viaje hasta tan idílico lugar e imagina su sabor y su aroma sin que ningún factor externo empañe semejante experiencia sensorial.

Envase ‘ecofriendly’ y sabor intenso

El compromiso eco del Barceló Organic no se queda ahí… Durante su proceso de destilación, se emplea un 100% de energía térmica renovable (podéis aplaudir) y un 83% de energía eléctrica de origen fotovoltaico.

Además, se destila de una forma totalmente independiente al resto de referencias de la marca y se añeja en barricas de roble que no han sido utilizadas previamente para conservar al máximo su sabor original. Su producción anual es limitada, lo que lo hace especial y exclusivo. ¿Necesitas algo más para convencerte de que cuando decimos que es 100% orgánico no estamos exagerando? Y las buenas noticias continúan porque este es un producto redondo, comprometido con su filosofía de principio a fin. Por eso, el packaging también es ecofriendly: su estuche y el etiquetado están elaborados a partir de bagazo. No te lances a buscarlo en internet porque te vamos a explicar qué es exactamente.

Se trata de la fibra vegetal resultante de la extracción de caña de azúcar y tintas orgánicas. Como ves, aquí se aprovecha todo. Además, su envase de vidrio, al igual que el del resto de los productos, es 100% reciclable. Por la morfología del producto es necesaria la utilización de recipientes sin porosidad y neutros, para mantener la calidad y esencia del líquido, de ahí que sea de vidrio.

Desgranada la filosofía del nuevo lanzamiento de Ron Barceló, Barceló Organic, pasamos a lo más lúdico, pero no menos importante. Y te estarás preguntando si tiene un sabor que lo hace todavía más carismático. La respuesta es sí: destaca por su color ámbar intenso, con aromas de caramelizado de cereza, cacao y hoja de tabaco. Inicialmente resaltan las notas de frutas carnosas, pero de trasfondo aparecen frutas escarchadas y pimienta rosa.

En boca es ligero, de final prolongado y suave. No necesitas más excusas para convertirlo en la estrella de tus celebraciones esta Navidad, porque no hay nada mejor que brindar por la vida… y por el planeta. Un producto con aires de exclusividad pero asequible: su precio es de 18,95 € y está disponible en secciones Bio de Carrefour, El Corte Inglés y Amazon.