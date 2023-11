¿Tienen los animales imaginación? ¿Pueden pensar en un lugar en el que no están? Se sabía que los mamíferos tienen esta capacidad. Un estudio publicado este jueves en la revista 'Science' demuestra que también las ratas pueden hacerlo

¿Pueden los animales imaginar que están en un sitio en el que no están o pensar en un objeto que no tienen delante de sus ojos? La respuesta es sí. Un estudio publicado en octubre del año pasado demostró que los mamíferos pueden experimentar sentimientos placenteros o desagradables recordando una experiencia pasada. En el caso de los perros, solo con el sonido de un ladrido pueden crear una imagen mental del tamaño del can que lo ha emitido. Esta capacidad de imaginar la tienen también las ratas: «Imaginar es una de las cosas más extraordinarias que podemos hacer los humanos. Ahora hemos descubierto que los animales -las ratas- también pueden hacerlo y encontramos una manera de estudiarlo», explican los autores del trabajo, que se publica este jueves en la revista 'Science'.

«En el hipocampo hay unas neuronas específicas de localización y memoria espacial que se encienden cuando estamos, por ejemplo, en el salón de casa. Esas mismas se activan cuando pensamos en ese salón. Se ha demostrado que ratas y ratones tienen de esas neuronas, porque cuando les hacen test de laberintos, las mismas neuronas del hipocampo se encienden en los mismos sitios», explica Fernando García-Moreno, investigador en Achucarro Basque Center for Neurosciences. Para comprobar que esto mismo sucedía en las ratas, los investigadores comenzaron a desarrollar hace nueve años un sistema de realidad virtual para comprender lo que piensan los animales, una especie de detector de pensamiento en tiempo real. Es lo que llaman una interfaz cerebro-máquina (BMI, por sus siglas en inglés), que también se utiliza en las prótesis más avanzadas para amputados. Junto a ello crearon una especie de diccionario del pensamiento de los roedores que les permitiría traducir esa actividad cerebral. Pruebas a 'Jumper' y 'Jedi' En los experimentos, pusieron a 'Jumper' -llamada así por una película de ciencia ficción de 2008 en el que el protagonista podía teletransportarse a voluntad- a caminar sobre una cinta mientras el sistema de realidad virtual recogía su actividad cerebral y la recompensaban cuando avanzaba hacia el objetivo. Después desconectaron la cinta y le dieron premios si reproducía ese mismo patrón de actividad en su cerebro, es decir, si se imaginaba caminando hacia su objetivo. En otro experimento, hicieron a 'Jedi', otra rata -el nombre es en referencia a La Guerra de las galaxias- mover un objeto solo con su pensamiento, de la misma manera que nosotros podemos pensar en tomar una taza de café mientras estamos sentados en la oficina. A continuación cambiaron la ubicación del objetivo para que sus neuronas de localización se activaran de nuevo. En ambos casos concluyeron que los roedores podían controlar de manera precisa la actividad de su hipocampo. «Incluso si su cuerpo físico está fijo, sus pensamientos espaciales pueden ir a un lugar muy remoto. Lo sorprendente es cómo aprenden a pensar en ese lugar, y en ningún otro, durante un período de tiempo muy largo, basándose en nuestra noción, quizás ingenua, de su capacidad de atención», concluyen los investigadores.