¿Son las plantas desalinizadoras una solución al problema del agua?

El mayor número de guerras a lo largo de la historia han sido por el agua potable, el agua adecuada para el consumo humano. En la tierra, una de cada cuatro personas vive en regiones en las cuales el agua escasea durante una parte del año. De ellas unos 500 millones sufren escasez de agua todo el año. Esta escasez de agua potable tiene diversas causas: incremento de la población mundial, ríos que ya no llegan al mar, acuíferos que se secan, contaminación, etc. Además, se debe tener en cuenta que por cada grado que suba la temperatura de la tierra, el siete por cien de la población mundial tendrá un 20% menos de agua.

Para cubrir las necesidades de agua se utilizan, cada vez más, las llamadas plantas desalinizadoras instaladas, mayoritariamente (en un 90%), en los países ricos del planeta. En ellas, se hace potable el agua del mar limpiándola de partículas en suspensión y eliminando el exceso de minerales y sales. Esto se realiza utilizando dos tipos de métodos diferentes. Los más antiguos, utilizados ya por los navegantes griegos, consisten en evaporar agua de mar y condensar el vapor. Son los llamados métodos térmicos de los cuales, en las plantas actuales, se utilizan tres de ellos.

Los otros métodos son los físico-químicos. Utilizan membranas y su fundamento científico es la electrolisis, la nano y ultrafiltración, y la ósmosis inversa. El agua desalinizada y limpia, antes de introducirla en la red de abastecimiento para el consumo humano, pasa por un proceso final de remineralización y desinfección. Además existen las plantas desalobradoras que utilizan agua continental con cierta componente salina. Entrar en la explicación científica de los procesos que se realizan en las desalinizadoras, se sale de lo que pretende este artículo. Lo que si podemos decir es que los métodos indicados están perfectamente desarrollados y se emplean en las más de 17.000 plantas desalinizadoras que hay en la tierra. Sin embargo sigue existiendo un grave problema de agua en muchas regiones y, en particular, en España. La pregunta que nos surge es: ¿Por qué no se construyen muchas más plantas desalinizadoras?

Problemas ecológicos de las plantas

El problema se debe a que las plantas actuales no son suficientemente eficientes y tienen grandes problemas ecológicos. Por un lado consumen mucha energía y el agua resulta muy cara. Por otro producen una gran cantidad de residuos que afectan a la fauna y flora marinas. Estos residuos, llamados salmuera, alcanzan actualmente los cincuenta mil millones de metros cúbicos al año en la tierra. Esta salmuera, que regresa al medio ambiente, sobre todo a los océanos y mares, además de su altísima salinidad, tiene una toxicidad asociada con la presencia de metales. Allí si no se diluye y dispersa adecuadamente se corre el riesgo de crear zonas muertas por falta de oxígeno y contaminación, lo cual degrada el medio marino y generará otro problema. El relacionado con la alimentación.

No se puede negar que las desalinizadoras han beneficiado a muchas personas, pero, para evitar que contaminen, que incrementen su eficiencia y que disminuya el precio de la planta, para así llegar a los países más pobres, hay que invertir dinero en investigación. Con esta inversión se eliminarán los efectos negativos. No olvidemos que por cada litro de agua se produce un litro y medio de salmuera. Por ejemplo, hoy ya empieza a hablarse de que existen oportunidades económicas asociadas a este residuo: la sal comercial, la recuperación de metales, el uso de salmuera en los sistemas de procesamiento de pescado, etc. No debemos olvidar que el agua de mar contiene numerosos minerales raros y costosos de extraer en tierra. Obtener materiales de la salmuera ya es posible, pero el alto costo de este proceso aún sigue restringiendo su comercialización.