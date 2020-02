Sexis en Tinder y como ejecutivos en LinkedIn

Todos tenemos varias caras. Esto no quiere decir que seamos unos falsos, sino simplemente que, para sobrevivir en sociedad, no podemos mostrar siempre todas nuestras facetas a la vez. Lo que hacemos es dosificarlas y repartirlas, con más o menos acierto, entre los diferentes escenarios en los que nos movemos. ¿A que no se nos ocurriría contar determinados chistes en la puerta del cole de nuestros hijos ni daríamos detalles de nuestra última juerga a nuestra madre o a nuestros superiores en el trabajo? Tampoco nos pondríamos a soltar una perorata técnica y profesional en la despedida de soltera de una amiga... Vamos, que hay momentos para todo. Y en la vida real sabemos, más o menos, distinguirlos y actuar en consecuencia (salvo algunas personas con vocación de kamikazes).

¡Ojo! Las empresas también miran tus redes más personales

Según el último estudio de We Are Social y Hootsuite sobre redes sociales, de este mismo año, las plataformas que copan los primeros puestos de la lista, tanto a nivel mundial como en España, son Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. Y en ellas nos retratamos. Algo que quienes buscan empleados no pasan por alto. «Las campañas que las empresas utilizan para captar talento están basadas no sólo en criterios ‘hard’ (formación, conocimiento de idiomas...) sino también en los intereses e inquietudes. Y eso se detecta desde nuestra actividad en cualquiera de las redes sociales, tanto las más profesionales (LinkedIn) como las ‘aparentemente’ más personales (Facebook, Instagram, Twitter..., entre otras)» advierte Juan Ollero, fundador de The Key Talent. «Yo puedo dar una imagen determinada en las redes sociales pero, si no es consistente, tarde o temprano se sabrá», señala el experto, quien recuerda que en las redes mostramos, «explícita o implícitamente, lo que queremos o no queremos ser». ¿Realmente queremos ser tan transparentes?