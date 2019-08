¿Es peligroso hablar con tu ‘vecino de número’?

¿Qué hay de nuestra privacidad?

Si además nuestro ‘vecino de número’ se desenvuelve en la informática podría también hacerse con nuestras contraseñas y de ahí sacar información bancaria o nuestro DNI. Se trata sólo de algunos ejemplos que nos muestra la Guardia Civil para que seamos capaces de entender que lo que parece un juego en realidad no lo es.

Teniendo en cuenta que nuestro número de móvil está vinculado a nuestros perfiles en redes sociales, pueden averiguar muchos más datos acerca de nosotros, ya que ahí es donde contamos la mayor parte de nuestras vidas: lugar de trabajo o estudios, localidad, gustos, aficiones, etc.

El teniente Daniel Jiménez del Grupo de Delitos Telemáticos ha explicado que hay muchísima gente que no tiene habilitadas las opciones de privacidad en su WhatsApp, por lo que cualquier persona puede ver su foto de perfil y sus estados, así que podrían suplantarnos la identidad fácilmente.

¿Cómo lo podemos prevenir?

Lo primero y más sencillo es no contactar con nuestro ‘vecino de número’. Por otro lado, si nos contactan a nosotros no deberíamos contestar, pero si nos insisten, lo mejor es bloquearlo. Sería interesante también echar un vistazo a nuestras opciones de privacidad y tener nuestra información capada para los que no son nuestros contactos.