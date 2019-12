ChairChallenge, ¿eres capaz de hacerlo?

Aunque a priori parece muy sencillo, parece que se le ha resistido a más de uno.

Para realizarlo tan solo se necesita una silla. Consiste en acercarse a una pared y apoyar la cabeza inclinando la espalda 90 grados. Una vez que estemos colocados, el objetivo será levantar la silla e incorporarnos.

Son muchos los usuarios que ya comparten sus experiencias en las redes y los resultados dejan un dato muy curioso: la mayoría de los hombres no consiguen completar el reto, mientras que las mujeres no presentan mayores problemas. ¿Ya lo has intentado?.