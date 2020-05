La brecha digital se reducirá en 2023, pero no del todo

En la actualidad, cerca de 3.700 millones de personas aún no tienen acceso a internet. Brecha digital que se ha puesto de manifiesto con la llegada de la Covid-19, que ha dejado a miles de jóvenes sin poder acceder a la enseñanza ‘on line’, incluso, en los países europeos.

Sin embargo, la expansión de la Red de redes no tiene límites. Según el último informe realizado por Cisco, la previsión es que esa brecha existente se vaya cerrando a medida que pasan los años y esperan que en el año 2023 esta brecha digital se haya reducido y que dos de cada tres personas en el mundo puedan conectarse a internet hasta llegar a los 5.300 millones de internautas.

Una expansión a la que la compañía norteamericana pone cifras, ya que añadiría 6.700 millones de dólares a la economía global y sacaría a otros 500 millones de personas de la pobreza.

«La pandemia mundial ha enfatizado aún más la brecha digital a nivel social, regional y empresarial», apunta Andreu Vilamitjana, director general de Cisco España, en un comunicado de la compañía.

Una diferencia de acceso representada en la diferencia entre países desarrollados con un 80%, mientras que solo el 35% de los países en vías de desarrollo tiene acceso a la Red de Redes.

Desigualdad que se traslada al conocimiento y habilidades tecnológicas. Mientras que el 90% de los empleos ya requieren competencias digitales básicas, el 23% de los adultos de todo el mundo no saben leer ni escribir en formato digital, un analfabetismo cuatro veces más probable en mujeres que en hombres.

No obstante, el informe de Cisco titulado The Role of Technology in Powering an Inclusive Future apunta a que en 2023 habrá 29.300 millones de dispositivos electrónicos conectados a internet en el mundo, y la mitad de ellos serán objetos del Internet de las Cosas (IoT).