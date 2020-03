¡Hartos del ‘hágalo usted mismo’!

Imaginemos un día cualquiera. Necesita ingresar un dinero para pagar la extraescolar del crío, una multa pendiente y hacer un traspaso entre sus cuentas. Acude al cajero y no funciona, y la cola ante el único empleado de su sucursal (si aún tiene una cerca) es tan larga que se pondrá a ello después desde el ordenador del trabajo (si sabe hacerlo, hay gente que no). Coge el coche y necesita gasolina; el primer surtidor que encuentra es de esos sin personal: coge la manguera, se ensucia, se limpia, paga usted mismo en el cajero y, mientras, ve a un tipo en el otro surtidor llenando el tanque sin apagar la colilla. Tras su jornada laboral (de la que ha restado tiempo para trastear en su banca ‘online’), acude al supermercado; han quitado empleados y debe elegir entre ponerse a la fila para pagar o atreverse con esas cajas ‘inteligentes’ donde los clientes también se demoran porque no saben manejarse bien. Recoge a los niños y en casa le aguarda esa cocinita de madera para el cumple del pequeño que tardará en montar... dos horas. Más tarde intenta una gestión por teléfono con su operador de telefonía: la voz robótica le da opciones para que marque un número y derivarle así a un departamento u otro, pero usted no sabe qué número elegir... Y aguanta mudo hasta que finalmente le atiende una persona.