Emojis que no son lo que parecen

Ya casi no hay mensaje en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, que no incluya un emoji. Sin ellos, los diálogos quedan muy desnudos, muy fríos, desprovistos de espíritu. Pero, ojo, aunque las palabras también pueden ser malinterpretadas –quién no se ha tomado a mal alguna afirmación que quizá en persona, acompañada de un tono amable y de una sonrisa, sería aceptable y hasta celebrada–, los emojis se llevan la palma en cuanto a confusiones, porque los dibujitos no tienen un significado unívoco, dependen en buena medida de la subjetividad –y susceptibilidad– de las personas que los mandan y reciben. Muchas veces no coinciden. A veces es más una cuestión de grado que de otra cosa... ¿Cómo de contento estás? Pues hay muchos emoticonos de sonrisas, cada cual con un matiz. ¿Y tanto corazoncito indica amor, cariño, afecto, amistad? Ufff, la que se puede liar ahí...