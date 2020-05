De los Illuminati al 5G

Hay que ver qué débiles somos los humanos, siempre necesitados de respuestas, de certezas que nos expliquen el mundo, de algo a lo que agarrarnos para no perder el equilibrio en medio del caos. Por eso, a lo largo de la Historia, en medio de las grandes crisis –pestes, recesiones, guerras– han ‘florecido’ teorías de la conspiración, historias a veces muy descabelladas que ‘explicaban’ esas situaciones dramáticas y apuntaban a sus culpables. Según Joe Uscinski, estudioso de este fenómeno y autor de ‘American Conspiracy Theories’, «existe un número infinito de ellas» –lanzadas tanto desde sectores de izquierdas como de derechas– y, lo que es más inquietante, «todo el mundo cree en una o en más de una».

¿Quizá parece exagerado? No tanto. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, al presentar cinco de estas teorías a los ciudadanos y pedirles que señalasen cuáles eran verdaderas, la mayoría marcaron al menos una, y eso que entre las opciones se incluían sociedades secretas, alienígenas... Y, cuanto más incertidumbre y sensación de amenaza tiene la población –como ocurre ahora mismo con la pandemia de coronavirus–, más se extienden las invenciones de este tipo. «La teoría de la conspiración busca culpables que orquestan entre bambalinas todo lo que ocurre. Por eso, al ser explicaciones basadas en identificar titiriteros ocultos, son tan útiles para movilizar y polarizar en política: el adversario ya no es un simple adversario, sino el Mal con mayúscula», analiza Alejandro Romero, profesor de Sociología de la Universidad de Granada y experto en teorías de la conspiración.

Pero ¿qué ingredientes debe tener una buena teoría de la conspiración? Es un ‘género’ variado, pero debe cumplir con cierta ortodoxia. Según indica Romero, en primer lugar hace falta «un chivo expiatorio, un culpable que ya estuviera mal visto, sobre cuyo estigma construir la teoría: el ejemplo perfecto es el estereotipo judío». El segundo ‘mandamiento’ es atribuir a esa persona o colectivo la responsabilidad sobre una serie de males: «Una catástrofe concreta, un atentado terrorista, pandemia y hasta procesos históricos de largo recorrido, como las transformaciones políticas y económicas». Y el tercer y último requisito: para que la teoría ‘funcione’ debe haber un ‘nosotros’, el pueblo, que sean las víctimas perjudicadas por los villanos». Todo ello debe estar aderezado, además, por «la salsa imprescindible, la irrefutabilidad: una teoría de la conspiración es indestructible cuando no hay prueba alguna que nos sirva para descartarla». Pero ¿no debería ser al revés? No en el creativo mundo de estas historietas. «De hecho, si no hay pruebas de que existe la conspiración, se entiende que es una prueba de lo hábiles que son los conspiradores para no dejar rastro de sus manejos –desvela el sociólogo–. Cara, yo gano; cruz, tú pierdes».

Las hay para todos los gustos: desde que Bush organizó los atentados de las Torres Gemelas, hasta que la llegada del hombre a la Luna nunca se produjo, que en China fertilizaban campos con cuerpos de bebés... Estas son algunas de las modernas, pero otras se remontan a varios siglos atrás. He aquí algunas muestras del catálogo de esta categoría fantástica: