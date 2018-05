«Cómo NO matricularte en las oposiciones»

La primera en ironizar con humor sobre las dificultades para presentar la solicitud para opositar fue Carmen Cabeza en sus cuentas de redes sociales. «Para matricularte tienes que tener un portátil personal, una tablet, un ordenador de mesa, otro ordenador de mesa por si acaso, un certificado digital, otro certificado digital porque el primero no funcional, una autofirma, otra autofirma para validar la primera autofirma porque la primera que creaste no funciona, una clave permanente, un modelo 700, 700 es porque necesitas hacerlo 700 veces, ir al banco varias veces porque la red se cae y no lo puedes hacer, una mesa, unos kleenex para llorar, un amigo que te consuele...», afirma con sorna Carmen Cabeza en su vídeo de Facebook, que ha superado las 12.000 reproducciones.