«Hay vecinos que tienen el carnaval dentro de su vivienda»

Tras los primeros días de celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos de La Isleta ya tienen dos motivos de queja. Uno es el problema del tráfico que se generó en la primera jornada de la fiesta, con el pasacalles anunciador y el pregón de 'Los Carnavales del Mundo'; y otro es el ruido, una vez estrenado el escenario. «El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dice que no hay ruidos, pero hay una vecina de la Junta de Obras del Puerto que tiene metido el carnaval dentro de su vivienda», explicaba el portavoz de Pacto Vecinal, José Antonio Martín Mesa, quien en la tarde de este martes repartía un escrito con las razones por las que se dice no a la celebración del carnaval en La Isleta. «Los vecinos y vecinas no tenemos por qué soportar un mes de ruidos de día y de noche», se alega en el documento.

«No a que se enfermen nuestros ciudadanos» y «no a sufrir problemas auditivos, insomnio, irritabilidad, ansiedad y a que no podamos estar en paz en nuestras viviendas, trabajar, descansar, estudiar, rendir en el trabajo, y ello por culpa de que la administración no hace bien su trabajo» fueron otros de los lemas recogidos en el texto. Mesa también respondió a la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, por decir que había que explicar a los jueces el significado del carnaval para la ciudad. «Qué les va a explicar si ya hay tres sentencias en contra, la de Vegueta, la de las campanadas y la del parque blanco», indicó el representante vecinal. Por su lado, Juan José López, quien inició la recogida de firmas para sacar el carnaval de La Isleta, solicitó el apoyo de los ciudadanos a la demanda. «Si no hacemos nada, seguiremos igual».