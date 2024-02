El triunfo al tesón carnavalero

Hassan Tejera Alonso personifica esa máxima de que quien la sigue la consigue. Y es que este vecino de Telde ha perseverado hasta alzarse con el primer premio del concurso de disfraces adultos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en la categoría individual, el pasado viernes 26 de enero en el escenario que en esta edición de la fiesta se ubica en el Puerto de La Luz.

Comenta que tras lograr «el primer clasificado y el segundo» en sus dos primeras participaciones y no haber conseguido el reconocimiento que cree merecía en la pasada edición de 2023, por fin en 'Los Carnavales del Mundo' ha materializado su anhelo de alzarse con el primer premio del certamen. Un galardón que lleva el nombre de un referente de la fiesta capitalina, Juanito el Pionero, el personaje al que dio vida Juan Curbelo. Algo que reconoce le hace especial ilusión.

Así, explica que su empeño en repetir participación hasta hacerse con un reconocimiento al que aspiraban otros cinco participantes este año, responde a que «me encanta el carnaval y porque el título de Juanito el Pionero era uno de los que yo quería tener ,y al fin ya lo tengo».

Señala que se trata de una figura del carnaval a la que «vi durante muchos años» ya que su vinculación con la principal fiesta de la capital le viene casi desde la cuna. «Mi padre se dedicaba al tema de las murgas», dice en alusión a que su progenitor perteneció a Los Guanches Picapiedra, una formación histórica del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Los disfraces con los que concursó en las tres ediciones previas. C7

Añade que antes de aspirar al galardón de disfraces adultos nunca se había presentado de manera individual a un certamen y «estoy muy contento, la verdad».

Además, confiesa este carnavalero que incluso celebra su cumpleaños en plena fiesta -el 13 de febrero hará 38 años- que defender en el concurso de disfraces la fantasía 'Por los nuevos comienzos', diseñada por Neftalí Betancor, fue un sueño porque «se trata de mi mejor amigo y siempre estamos juntos».

Pero además de amigo, es el presidente de Baracoa, la comparsa de la que Hassan es miembro y que le patrocinó.

En la gala drag

Y es que este peluquero que compagina su actividad con la de transformista en un local en el Centro Comercial Yumbo hace malabarismos con su tiempo. Pues recalca que además no solo pertenece a Baracoa, sino que es «ayudante de Drag Acrux». Alter ego de su amigo Neftalí Betancor y uno de los 13 artistas que logró un puesto para estar en la gala drag del próximo día 16, por lo que tiene garantizado volver a pisar el escenario carnavalero.

Tanta actividad le requiere muchas horas porque solo en la comparsa, además de bailar, participa en la confección del vestuario. Por eso él mismo se define con mucho sentido del humor como «una Thermomix, valgo para todo».

Pero también se sincera al señalar que esa adrenalina que se genera al trabajar con el tiempo justo les motiva. «Somos unas personas que las cosas las hacemos así, un poco a contrarreloj porque nos gusta. Parece que si las hacemos con mucho tiempo no es lo mismo. Nos encanta trabajar bajo presión», dice divertido.

Apunta que «por suerte, el trabajo es flexible» y le permite atender los muchos frentes que tiene abiertos en carnaval sin descuidar ninguno de ellos.

Detalles del disfraz

Sobre la fantasía que Neftalí Betancor ideó para él, recalca que se trata de un creador que cada año trata de innovar.

Asegura que nunca interfiere en su proceso creativo pero que en esta ocasión sí le hizo una petición muy especial que el diseñador atendió a la perfección. «Yo quería ir de blanco y representar la pureza, que quería parecer un ángel», dice satisfecho del resultado.

Añade que esta creación le permitió desarrollar un número en el que «mezclé un poco el cabaret con esa figura de un ángel» en un escenario de estreno para la ocasión. «Me alegra haber ganado en el nuevo carnaval porque mi fantasía se llamaba 'Por los nuevos comienzos'», dice con orgullo.

Además, expone que el estar acostumbrado a desenvolverse sobre un escenario fue un plus a la hora de defender su fantasía ya que los nervios no le condicionaron.

Pero si hay algo que Hassan valora por encima del triunfo es el trato que recibió durante el concurso por la organización del carnaval y por los otros aspirantes. «Una de las cosas que más me gustó es que cuando gané y me retiré del escenario, al entrar (en el 'backstage') todos los grupos me aplaudieron y me sentí súper arropado por todo el mundo, porque sentí que a todo el mundo le gustó que ganase».