Suadu Sene Faye: «Me gustaría contribuir a difundir el carnaval de la ciudad»

Suadu Sene Faye participará en segundo lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el viernes 9 de abril, representado al Restaurante El Centro Guayadeque con la fantasía 'Nubia', diseñada por Kilian Betancor Falcón.

Es auxiliar de investigación del patrimonio cultural inmaterial de Ingenio, el municipio en el que nació hace 26 años. Una actividad que compagina con la de monitora de folclore de la agrupación Coros y Danzas de Ingenio, a la que pertenece desde pequeña.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Me presenté a un certamen de belleza en el 2021 y quedé primera dama, y pensé que por qué no me presentaba a algo de mi tierra. Sabía que la reina del carnaval estaba ahí, porque yo todos los años veía la gala por la tele y le comentaba a mi pareja que me gustaría estar ahí porque me encanta.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–A través de Instagram me puse en contacto con el Restaurante El Centro Guayadeque. Me comentaron que tenía que consultarlo con Kilian Betancor Falcón, el diseñador. Le pregunté y un día me contactos, nos vimos y me dio una sorpresa al preguntarme si quería ser la candidata a reina. Esto fue en abril o mayo del año pasado.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Me encanta bailar y salir con mis amigos y disfrazarnos todos los años. Intentamos ir a la mayoría de carnavales de la isla y por eso previamente quedamos unos meses antes para hacernos el disfraz porque al final el proceso es lo más importante y muy divertido.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Por lo que han comentado, y por lo que sé, ser reina te abre un montón de puertas. Y para mí eso es importante porque ahora, con 26 años, es el momento de avanzar. Además, y eso puede que sean ilusiones mías, me gustaría contribuir a que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria lo conozca el mundo, ayudar a su difusión.

–¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Siempre he entrenado, pero es verdad que estos últimos meses le estoy dando un poquito más de caña. Eso a nivel físico, y psicológicamente tengo claro que lo primordial es disfrutarlo, estar con mis compañeras, con el equipo que tengo detrás también y divertirme muchísimo.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Con muchos nervios, supongo que todas estaremos nerviosas en ese momento. Intentaremos, dentro de lo posible, calmarnos entre nosotras con alguna risita que otra para quitar la tensión porque al final son cuatro minutos los que estás sobre el escenario y eso hay que disfrutarlo. Y es que te puedes presentar otra vez pero esta es la primera y es única.

–La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Por supuesto.

–No se imagina el carnaval sin...

–Sin música, sin brillo, sin plumas, sin niños, sin mayores, sin la gente y hasta los animales. (Risas).

–Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–En ayudar a colectivos que lo necesitan, luchar contra la violencia y el 'bullying' en los colegios.

–Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–El de Venecia y el de Brasil, porque uno de mis sueños es ir al carnaval de Brasil.