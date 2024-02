Schamann se convierte en la pequeña China

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria gana fuerza cuando rompe la agenda institucional. Cuando toma las calles y hace comunidad desde sus raíces más genuinas, ancladas en el barrio y el espíritu comunitario. Fue lo que sucedió este jueves en Schamann, cuando el barrio se convirtió en la pequeña china gracias al pasacalles que protagonizaron los alumnos del colegio de infantil y primaria Pepe Dámaso.

La pequeña cabalgata recorrió la calle Mariucha, aquella en la que hace años corrían los galgos, como recuerdan los letreros de una clínica veterinaria y de un taller de electromecánica. Encabezada por la batucada del instituto Alonso Quesada liderada por Mayte Medina, con una caravana de padres adosada, y con la ilusión de los más pequeños del barrio por ser los protagonistas de esa mañana fuera de las aulas en la que iban escoltados por una patrulla de la Policía Local.

El Pepe Dámaso es un centro bilingüe anclado a los programas Aicle y al proyecto Erasmus. Esa identidad abre puertas que no siempre han sido accesibles en el barrio de Ciudad Alta. Allí llevan todo el año con un proyecto enfocado en conocer la cultura asiática. Y el carnaval era una oportunidad idónea para seguir desarrollando ideas. Niza Sanabria es la responsable del centro, que cuenta con un claustro implicado en desarrollar proyectos en los que el aprendizaje tenga más matices que los de los libros de texto.

Sanabria va con ropajes chinos por los pasillos del centro. Es un día en el que todo se ha complicado porque, de pronto, se fue la luz. Pero todo queda iluminado por la desbordante pasión de los pequeños. Osos pandas, colas de dragón, sombreros de la cultura popular. China se materializa en el distrito más poblado de la ciudad. «Es el colofón ideal a esta etapa en la que hemos trabajado la temática china. En la fase anterior nos acercamos a la cultura de Japón», expone la directora.

Casi 400 niños conforman el alumnado del Pepe Dámaso. «Creemos mucho en educar en integración. Por eso trabajamos tanto el aproximarnos a la cultura de otros países. En el centro contamos con alumnos de 20 nacionalidades diferentes», subraya la directora, que se muestra feliz porque «la comunidad se ha volcado en este pasacalles, el primero que hacemos. Los padres han estado muy implicados en todo, ayudando con la preparación de los disfraces y todo lo que necesitamos para este desfile», refiere.

Justo antes de salir a la calle, las pequeños forman con disciplina castrense. Más que una reacción a una actitud restrictiva tiene que ver con la emoción contenida. «Pasacallles, pasacalles», gritan algunos de los más pequeños justo antes de que la puerta verde se abra como una corredera y en la calle una marea de padres, ansiosos y con la cámara del móvil dispuesta para grabar, aguardan casi con la misma ansiedad que los niños.

Batucada del Instituto Alonso Quesda. Cober

La fiesta queda definida como la 'Carnival Parade'. No es un anglicismo de moda. Tiene que ver con los programas que se desarrollan en el CEIP, en el que gran parte de los contenidos se trabajan en inglés. Hasta el 50% de ellos al pertenecer al proyecto Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera. Pero por encima de eso, para Sanabria y su claustro, lo importante es la sensación de la participación colectiva. Que desde los más pequeños hasta sus padres o abuelos se hayan volcado para que esa cabalgata menuda saliera a las calles y llamara la atención de los vecinos. Muchos de ellos corriendo los visillos de sus ventanas para tratar de entender que esa escandalera que llegaba de la calle era protagonizada por el carnaval más autentico, el que emana de la voluntad colectiva.

El formar parte de Aicle ofrece a los profesores del Pepe Dámaso infinitas posibilidades creativas, con una autonomía absoluta para la creación de proyectos. Oportunidad que no han desaprovechado para desarrollar ideas como las que dan origen a este desfile. 'Keep calm and Let's go to Asia' es el epígrafe que integra este proyecto anual que llega a China en el segundo trimestre del curso. «Gracias a este viaje por Asia, el alumnado ha podido detenerse a conocer la cultura china, su gastronomía, vestimenta, tradiciones e incluso artes tradicionales propias de China como el Taichi, el Kung fu, el Chi kung de la mano de la Asociación Canaria de Taichi Chuan y Chi Kung ubicada en el barrio de Schamann», indican desde el claustro del centro.

Vida de barrio

La actividad desarrollada este jueves desde el Pepe Dámaso centralizó en la salida del colegio la vida del barrio. Ese que sigue con sus rutinas, como una vía principal de la ciudad que no siempre está en la hoja de ruta municipal a pesar de concentrar mucha población y los rótulos galdosianos que anuncian sus calles en cada esquina.

La cabalgata carnavalera recorrió ese tramo con historia de la ciudad y ofreció a los vecinos una experiencia en carne viva de lo que es posible hacerse desde una comunidad que piensa en común. Que desde las aulas implica a niños y adultos en hacer vida juntos, en que las calles que comparten se sientan vivas, y esa es una acción política que mueve al sentimiento de pertenencia con un arraigo más limpio y más firme que el de cualquier ideología.

Para redondear la semana carnavalera, los patios del Pepe Dámaso se llenan este viernes de mascaritas de temática libre.