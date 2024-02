Lola Dávila: «Con ilusión y con ganas se pueden conseguir los sueños»

Lola Dávila Calero, participará en noveno lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el viernes 9 de abril, representado a Losam Impermeabilizaciones con la fantasía 'Creo en mí', diseñada por Alexis Santana Rodríguez.

Esta estudiante de Administración y Dirección de Empresas y Marketing y Negocios reconoce que su amor por el carnaval le viene de familia.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Desde siempre mi familia ha sido muy carnavalera y yo, desde pequeñita casi desde que tenía uso de razón, me presentaba a los concursos de disfraces infantiles y a reina infantil. Hace ya diez años que me presenté a reina infantil en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde quedé primera dama, y desde siempre me había querido presentar a esta gala y aquí estoy.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–La verdad es que fue un poco imprevisto. Conocí a mi diseñador el año pasado y los dos teníamos muchísimas ganas de trabajar juntos y decidimos venir aquí a Las Palmas de Gran Canaria a por todas.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Desde que era pequeñita pertenecí al grupo de baile Chiara's Girls y con ellos me presentaba al concurso de disfraces infantiles, así que tengo experiencia en un escenario.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Me presento principalmente porque me hace ilusión, pero también porque me gustaría, como dice mi fantasía 'Creo en mí', decirle a toda esa gente que tiene un sueño, que si creen en ello puede ser posible. Con ilusión y con ganas se puede conseguir.

–¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Mi diseñador es de Tenerife, así que no he podido practicar mucho con el traje, pero estoy yendo al gimnasio y, con un buen amigo que me ha dado el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, me estoy preparando para llevar el traje lo mejor posible.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Creo que va a ser una noche mágica, pase lo que pase, porque tengo la suerte de poder presentarme y con eso estoy feliz. Pero si me puedo llevar algo, pues mejor todavía. (Risas).

–La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Sí, sí. Mi diseñador y mi familia ya me han mentalizado sobre ello y me han dicho que si queremos hacerlo hay que meternos en serio y cumplir con todas las obligaciones que tienen la corona.

–No se imagina el carnaval sin...

–Yo no me imagino un carnaval sin música porque da a alegría a la gente, te la contagia y parece que toda Las Palmas de Gran Canaria está feliz en carnaval.

–Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Creo que lo emplearía en transmitir a la gente la idea de que deben creer en ellos mismos, transmitir confianza a todo el mundo que duda de sus capacidades y decirles que todo lo pueden lograr. A veces la cosas parecen imposibles y nos cegamos pero me gustaría decirles que puede ser posible y qué mas claro ejemplo que yo.

–Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–Mi favorito es el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Pero me gustaría conocer el de Brasil porque me trasmite muy buenas 'vibras' y me llama mucho al atención porque refleja mucha alegría.