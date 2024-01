Los Lengüetudos: Una murga masculina con toque femenino

Los 30 componentes de Los Lengüetudos viven el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con «ilusión y contentísimos». Así lo destaca su director, Samuel Noda, que lleva al frente de la murga desde sus inicios, en 2016. Este año se subirán al nuevo escenario del Puerto en la segunda fase del concurso, el 30 de enero, en segunda posición.

Desde septiembre comenzaron a ensayar en Vecindario para este 2024 con una gran novedad: siete mujeres se sumaron a sus filas. «Es lo mejor que nos podría haber pasado, ha sido un acierto total. Las nuevas incorporaciones nos contagian su energía y nos han ayudado mucho, tanto en el tema de voces como en motivación», destaca Noda.

30 componentes Historia Fundada en 2016 en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, ensayan frente al ayuntamiento. El grupo regresa al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar su octavo concurso con las mismas ganas e ilusión de siempre. Además, este año cuentan con un toque femenino en sus filas.

Director Samuel Noda

Algunos premios Segundo premio de vestuario en 2022

Este enero, las letras de los temas que defenderán sobre el escenario son obra de Jesús Martín, de Carrizal, y Mario Hernández, de Tenerife, que ya lleva cuatro años al lado del grupo. En una de ellas harán un homenaje al sector de la ganadería ya que, como recuerda Noda, en la anterior edición se lo hicieron a la pesca. En las canciones le darán «un poco de caña a los políticos», y no faltarán las críticas hacia sectores como sanidad o educación.

Se trata de una actuación que este año vuelve a los 30 minutos de duración. Noda apunta que él es un director que aprovecha el tiempo «hasta el final». De hecho, relata que en anteriores ocasiones ha parado de dirigir cuando solo faltaban dos o tres segundos para que el cronómetro dejara de correr. Para él, la medida es «fabulosa», ya que, así, les dará tiempo de interpretar la despedida, momento que disfrutan mucho.

Los segundos

Los de Vecindario están muy contentos con la posición en la que actuarán. «Es una muy buena fase y, como director, siempre me ha gustado actuar de los primeros para poder disfrutar del resto de los compañeros, que es una de las cosas que más nos gusta del concurso», revela Noda.

Aunque para él está siendo difícil no referirse al escenario de este año como 'el del parque', espera que en el Puerto todo vaya sobre ruedas. «El único problema que veo, en principio, es llegar hasta allí en guagua. No sé cómo será el aparcamiento y si habrá para el público», comenta el director. Sin embargo, apunta que el anterior recinto siempre será su «templo», y se mantiene expectante ante el nuevo: «Tampoco me quiero arriesgar a soltar una opinión. A veces hay cambios que son buenos, así que no tiene mala pinta. Espero que sea todo positivo, pero siempre querremos a Santa Catalina».

En 'Los Carnavales del Mundo' lucirán una fantasía que fue idea de uno de los integrantes, pero a la que le ha dado forma Román López, con el que trabajan desde hace tres carnestolendas. «Fue el que nos dio nuestro segundo premio de vestuario en 2022 en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. También nos ayudó en 2023 a conseguir el primer premio en Agüimes y, además, fuimos los vencedores con nuestra alegoría en Carrizal», comenta Noda.

Los nervios suelen estar presentes antes de las actuaciones de Los Lengüetudos y, en ocasiones, pueden jugarles una mala pasada. No obstante, desde la agrupación esperan hacer lo de todas las ediciones: «Queremos seguir participando como siempre, que nuestras letras gusten y que disfrutemos sobre el escenario. Si logramos el pase a la final sería el mejor de nuestros premios porque podríamos cantar todas nuestras letras».