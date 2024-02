Laura Rodríguez «Mi sueño era estar en un escenario como reina o como drag»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 4 de febrero 2024, 23:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Laura Rodríguez Hernández participará en décimo lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, este viernes 9 de abril, representado al Centro Comercial El Muelle con la fantasía 'Trésor', diseñada por Universo GC-Alberto Robaina.

Tiene 16 años y estudia 1º de Bachillerato de Ciencias Tecnológicas en el Instituto de Educación Secundaria Guanarteme, pero reconoce que aún no tiene definido hacia qué disciplina encaminará sus pasos cuando acabe su formación. «Me gustan tantas cosas que aún no lo he decidido», explica quien tuvo que superar una entrevista antes de ser elegida para representar a su patrocinador en un certamen en el que es la benjamina.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina? –Me vi con la oportunidad de ver si me elegían candidata y fui para probar y les gusté. –¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata? –Me lo dijeron el mismo día que hice la entrevista, hace como un mes. Ha sido todo corriendo. (Risas). –¿Qué vinculación tiene con el carnaval? –Nunca me había presentado a nada pero desde pequeña mi sueño era estar en un escenario como reina o como drag. Y en un futuro, si mi madre me deja, me gustaría presentarme a la gala drag. –¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona? –Creo que estos serán momentos que creo que llevaré conmigo siempre y son oportunidades que creo que me van a hacer crecer como persona. –¿Cómo se está preparando para el peso del vestido? –Pues mi madre me llevó a un fisio y tengo que entrenar cuatro veces en semana el cuello y tres veces en semana piernas y cadera. Pero como voy a baile ya tengo bastante fuerza y equilibrio, eso lo llevo bien. –¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto? –Creo que voy a estar un poco nerviosa pero más bien emocionada porque a mí me encanta estar encima de un escenario, me encanta que la gente me mire, así que encantada. –La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas? –Sí, yo antes de decidir que iba a ser candidata ya me lo dijeron y tuve en cuenta todo eso porque yo sigo estudiando y también tengo el baile, que es una parte muy importante de mi vida, porque estoy en la Escuela Danzarte en la que también hacemos un proyecto que se llama JHB Project, que forma un de los ballets más importantes que ha habido aquí. –No se imagina el carnaval sin... –Creo que lo más importante es la gente, la energía que transmite la gente los días de carnaval, la felicidad que hay en el aire, las sonrisas de todo el mundo... Yo creo que eso es lo que hace que el carnaval sea carnaval. –Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía? –Lo emplearía en hacer que la gente se quiera un poco más y que no haya tantas peleas entre países ni nada sin sentido, en hacer que la gente se respete más. –Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito? –El de Las Palmas de Gran Canaria, claro. (Risas). Pero si tuviera la oportunidad de conocer otro carnaval me encantaría que fuera el de Brasil porque creo que es mucho de baile y de música y de mucha alegría. Y creo que eso es algo que también me representa mucho: la alegría, el baile y la energía.

