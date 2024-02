Laura Perdomo: «Presentarme a reina es una gran ilusión que tenía hace tiempo»

Laura Perdomo Guerrero participará en octavo lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el viernes 9 de abril, representado a Aluminios Araya-Radio Sintonía Fuerteventura-Padilla Supermercados Spar con la fantasía 'Hemisferio Norte', diseñada por Luis Miguel Rodríguez Roger.

A sus 24 años, esta nutricionista ejerce su profesión en su propia clínica, un negocio que abrió hace algo más de un año en su localidad natal de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura. Asegura que la idea de presentarse a la gala de la reina siempre rondó por su cabeza pues se reconoce muy carnavalera. Dice que por fin la oportunidad se ha dado este 2024 y le ha llegado de la mano de un amigo de siempre, su diseñador.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Es una gran ilusión que tenía desde hace tiempo, lo único es que como estaba fuera estudiando, no me lo había podido permitir. Quería vivirlo desde dentro, ayudar en el taller, estar ahí día a día y no había sido posible hasta ahora.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–Conozco a mi diseñador, Luis Miguel, de toda la vida y hace mucho se lo había comentado, pero ahí había quedado. Y me contactó y yo encantada, y llevo guardando el secreto desde marzo, algo muy complicado. (Risas).

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Vengo de un pueblo muy carnavalero, los disfraces con amigas no fallan y desde hace un añito, este es mi segundo carnaval consecutivo, estoy con la murga Las Chichifladas, de Gran Tarajal. Y este año doy un pasito más presentándome a la gala de la reina.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Estoy un poco con la mente abierta a lo que salga, muy ilusionada y espero algo mágico. Prefiero no marcarme objetivos, eso siempre es mejor.

–¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–A nivel físico sí es verdad que estoy haciendo varias pruebas, lo que me da tranquilidad. Pero más que el traje lo que preocupa a día de hoy es el tocado que voy a llevar, porque tiene un peso considerable. Eso impone pero estoy con ganas porque ya me he podido probar todo el traje y me he sentido emocionada, angustiada a veces, pero bien.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Me lo imagino mágico, a la vez me da pena porque creo que va a pasar muy rápido. Pero con mucha ilusión porque es una experiencia única en la vida.

–La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Tengo la suerte de que con mi trabajo me lo puedo permitir, me puedo organizar porque por suerte o por desgracia soy la dueña. (Risas). Así que creo que con organización, todo se puede.

–No se imagina el carnaval sin...

–Sin gente, sin sonrisas, sin purpurina, sin música, que es súper importante, y sin fantasías.

–Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Creo que, con lo que ocurre hoy en día, dedicaría bastante de ese poder a la salud.

–Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–El de mi pueblo, Gran Tarajal. ( Risas). Pero si tuviera la oportunidad de conocer un carnaval de fuera creo que elegiría el más sonado, que es el de Río de Janeiro, pero también me gustaría conocer el de Venecia.