Katia Gutiérrez: «Las expectativas que tengo son las de disfrutarlo todo»

Katia Gutiérrez Thime participará en undécimo lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, este viernes 9 de abril, representado a Dormitorum con la fantasía 'El tesoro de Midas', diseñada por Manuel Encinoso Quintana.

Compagina sus estudios de Psicología con su trabajo como modelo y bailarina y asegura que participar en esta gala fue una idea que siempre rondó por su cabeza y que por fin este año ha podio materializar. Confiesa que no se marca más reto que disfrutar de la experiencia que se le brinda de disfrutar de una fiesta que le gusta mucho desde dentro. Pero está dispuesta a aceptar todo lo bueno que le pueda traer.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Es la primera vez y siempre había visto la gala, porque tengo muchas amigas que se han presentado, y siempre había tenido ganas de participar. Y este año me decidí.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–Pues porque la gente de la empresa Dormitorum tienen muy buena relación conmigo y con mi pareja y justamente por eso me lo ofrecieron y aproveché. (Risas).

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Siempre me ha gustado mucho el carnaval, lo he vivido mucho pero sí es verdad que es la primera vez que me presento a una gala.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Sinceramente las expectativas que tengo son las de disfrutarlo todo y si se da la oportunidad de ser reina, espero que me traiga muchas cosas buenas.

–¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Siempre he ido al gimnasio pero sí es verdad que ahora estoy dando un poco más de énfasis a las zonas que más fuertes tengo que tener para arrastrar el vestido. (Risas). El vestido completo aún no he tenido ocasión de probármelo completo pero que me he probado el tocado.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Lo imagino súper emotivo y súper mágico, la verdad. (Risas).

–La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Sí claro, estoy dispuesta y eso también me hace ilusión.

–No se imagina el carnaval sin...

–Sin música, sin disfrazarme y salir con mis amigos. Porque la verdad es que esa es la esencia del carnaval: prepararte el disfraz, salir con tus amigos, pasártelo bien...

–Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Tendría que meditarlo, la verdad. Pero siempre buscar a las personas que necesiten que les echen un cable, pero no sabría decir ahora mismo lo que haría. Me pilló por sorpresa la pregunta.

–Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–El de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto. (Risas). Pero si tuviera la oportunidad de conocer otro elegiría el carnaval de Brasil, que siempre se dice que es una fiesta que se vive mucho allí. Creo que sería una buena experiencia y más si representara a nuestro carnaval allí, sería lo máximo.