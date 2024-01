Drag Elektra: «Daré mi mayor espectáculo porque es mi último año»

Drag Elektra, alter ego de Iván Sánchez Pérez, participará este domingo 28 de enero en la preselección drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 20.30 horas, con el patrocinio de Mow Hotels y presentando el espectáculo 'Tiene narices la cosa'. Defenderá un diseño ideado por Nancy Henríquez González en vigesimosegundo lugar, como quedó establecido en el sorteo de participación que se llevó a cabo el pasado viernes en el acto que se celebró en la plaza de Santa Ana.

–Preséntese ante el público del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria...

–Soy Drag Elektra y vengo, después de un parón de unos años, para despedirme. Este será mi último año y por eso vengo a dar mi mayor espectáculo hasta el momento. No se lo pueden perder.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–La motivación principal viene por el personaje principal del espectáculo, fue una idea que me dio un buen amigo. Y debido a que es mi último año la motivación fue mucho mayor.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional la experiencia?

–Sinceramente lo que esperaba ya lo he conseguido, quería sentirme orgulloso del espectáculo que llevo y lo he logrado. Es un espectáculo que me gusta, ahora solo falta que le guste al público.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Nos parecemos en el amor y las ganas que le ponemos a las cosas, los dos damos el 100% cuando algo nos apasiona. La diferencia… pues la altura (risas). La diferencia es que Iván es más tímido y recatado; en cambio, Elektra es sexy y muestra su lado más masculino.

–¿Cuál es la primera gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que recuerda?

–La del 2010, hasta ese año la gala drag no me gustaba.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Mi mayor recuerdo fue cuando vi a Drag Asharik, en ese momento empezó a gustarme las galas y el mundo drag.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Me atrae la transgresión, los cambios de registros de cada drag. El poder hacer lo que en el día a día no se puede.

–¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

–Sin duda Drag Asharik, conocido también como Drag Grimassira Maeva. En el 2010 lo vi y empecé a fijarme en la gala drag, posteriormente el destino quiso que fuera mi profesor de baile.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo que presenta al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–Diez meses, desde abril.

–¿Puede dar detalles de la música y acompañamiento de su show?

–La música es muy masculina y fuerte, acompañada de una puesta en escena rompedora y unos bailarines experimentados en la danza.

–¿Qué quitaría y qué añadiría a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para mejorarla?

–Quitaría dos de los bailarines y los atrezzos, con tanta decoración el drag se camufla. Intentaría mejorar la proyección después de la gala e incentivar contrataciones para los drag y que no se quede en solo una noche de carnaval.

–¿De qué iría disfrazado a un mogollón de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria?

–Iría de payaso, es el disfraz que simboliza el carnaval con sus colores y alegría.

–No entiende el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin…

–Lentejuelas, plumas y purpurina.