La ganadora de la pasada edición, Katia Gutirrez. C7

El diseño ganador de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas recibirá 5.500 euros

La cuantía de los premios a los diseñadores aumenta 2.000 euros en cuanto a la pasada edición

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 14:46

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria aumenta la cuantía de los premios a los diseñadores que participen en la Gala de la Reina de «Las Vegas», de forma que el responsable de la fantasía ganadora recibirá 5.500 euros, informa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Este martes 28 de octubre se abre el plazo de inscripción para participar en la Gala de la Reina del Carnaval de «Las Vegas», se indica en un comunicado.

Según detallan las bases del concurso, el diseñador ganador del concurso obtendrá 5.500 euros, frente a los 3.500 euros de la pasada edición.

También, los creadores de las fantasías del resto de damas de la corte verán crecer la cantidad con la que se recompensa sus diseños, al pasar la dotación del premio a 2.500 euros, para la primera y segunda dama, y a 1.700 euros para la tercera y cuarta dama.

