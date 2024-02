«El carnaval debe volver a Santa Catalina y crecer por Eduardo Benot»

-¿Qué valoración hace de este carnaval?

-Bueno, hasta ahora, muy positiva. Como bien dices, es un carnaval excepcional en un espacio excepcional porque no es el espacio del carnaval. Tengo palabras de agradecimiento para la Autoridad Portuaria porque ellos nos han cedido ese espacio para poder celebrar el carnaval, ya que el parque de Santa Catalina está en obras. Todos y cada uno de los actos han salido muy bien y además hemos recuperado algo, el carnaval de calle.

-¿En qué se nota que se ha recuperado el carnaval de calle?

-Pues bueno, no solamente es en todos y cada uno de los actos que la gente viene al recinto a disfrutar, sino que además ha sido el espacio de la feria en la Plaza de La Luz y después en Manuel Becerra y la Plaza de los Patos y el recinto mismo con los diferentes conciertos que se han dado. Estos carnavales, arrancaroncon mucha fuerza, con mucha potencia y mucha asistencia de público y con muchas mascaritas, que es lo importante.

-¿Cree que había ganas de vivir el carnaval en la calle?

-No solamente había ganas, sino que había ganas de vivirlo todo en un mismo entorno. Por diferentes motivos hemos estado en el parque de Santa Catalina, después pusimos las noches de carnaval en la plaza de la Música y en el parque litoral del Rincón. El hecho de tener ahora un circuito en el mismo entorno, con todo lo que haya que corregir, desde luego ha sido una llamada para que disfruten mucho más del carnaval. Hay diferentes tipos de público. Una cosa es el público que está en el recinto después de las galas; otro es el que queda en la zona de los chiringays y luego está la gente más joven en Manuel Becerra, donde tienen las orquestas y todo nuestro talento canario dándolo todo y algún artista nacional o internacional. Eso es importante, tenerlo todo en un circuito de manera que sea fácil para que te puedas mover por todo el espacio.

-¿Tienen datos de afluencia de las noches de carnaval?

-La noche del viernes estuvieron alrededor de 30.000 personas y, por ejemplo, en el recinto de Belén María, dentro del escenario, con el concierto de Justin Quiles, unas 8.000 personas. Si cuentas después toda la gente que está por los chiringays o por Manuel Becerra, es mucha la afluencia.

-Aparte del lugar, este año hay un director artístico nuevo. ¿Qué cree que aporta?

-Siempre me gusta recordar que estamos donde estamos por el trabajo que han hecho los que me han precedido. He tenido un equipo que ha hecho posible que seamos fiesta de interés turístico nacional e internacional. Ahora hay un equipo nuevo que trata de tener una mayor proyección internacional. Para Josué Quevedo [actual director artítico] nada es nuevo. Es un hombre del carnaval, lo conoce perfectamente. El carnaval está inventado, pero siempre hay que hacer los cambios necesarios para seguir creciendo.

-¿Cuál sería el lugar ideal para celebrar el carnaval?

-Mi opinión y mi gusto es volver a Santa Catalina por diferentes motivos: porque es un gran pulmón para el carnaval; porque es donde todos nos sentimos cómodos desde 1995; y también porque podemos seguir creciendo hacia el Mercado del Puerto, hacia Manuel Becerra, con un circuito cómodo para la fiesta y la gente, por Eduardo Benot. A mí es el que me gusta, pero después los planes de seguridad movilidad determinan lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer.

-Una parte de vecinos de La Isleta se queja de las molestias que les genera. ¿Qué mensaje le daría a esos ciudadanos?

-Yo me he reunido con los vecinos unas seis veces, y también con los empresarios del Sebadalunas 6-7 veces. Me he reunido también con los empresarios del Sebadal y a todos les explicamos la situación, que era un año excepcional para una fiesta que reporta mucho a la ciudad. No solamente hablamos del impacto económico, hablamos del impacto en puestos de trabajo, porque son muchas las personas que viven después durante el año también gracias al carnaval. Y hablo también de hoteles, restaurantes, hablo de todo lo que tiene que ver con iluminación, sonido, las empresas de carpintería, todos y cada una de las tiendas de complementos... Después de cada acto, se hace una valoración para que cada vez sea menor la incomodidad que puedan sufrir los vecinos.

-¿El ruido puede acabar con el carnaval en la ciudad?

-Si alguien intenta que el carnaval desaparezca nos tendríamos que ir todos de aquí. Nunca desaparecerá. Todos entendemos que hay que buscar la manera de que convivan los derechos al ocio y al descanso. Por eso ponemos todas las medidas correctoras que nos dicen los planes de seguridad y lo que nos permite la ley. Por eso tenemos que controlar los decibelios. Yo no me imaginaría nunca que le dijéramos a Valencia que no haga las fallas. O a Pamplona que no haga los sanfermines. Tenemos que buscar el equilibrio.

-¿Se seguirá apostando por el carnaval al aire libre o habrá que buscar un recinto?

-Nosotros no competimos con nadie. Tanto es así, que hemos tenido el hermanamiento con los grandes carnavales del mundo que han sido Barranquilla, Brasil, Santa Cruz de Tenerife, Venecia y Las Palmas de Gran Canaria. Una de las grandes cosas que nos hacen diferente es el escenario que hacemos al aire libre, lidiando incluso con las adversidades meteorológicas. Con un escenario en un recinto cerrado, nunca tendríamos esa espectacularidad. Es imposible. Pero todo se puede estudiar. A lo mejor nos podríamos convertir en fiestas de invierno más que en carnaval.

-¿Por qué se informó tan tarde de los cortes de tráfico?

-Eso es una opinión muy personal. Eso de que se informó muy tarde. Nosotros nos reunimos con los vecinos e informábamos de todas y cada una de las medidas que íbamos a adoptar e, incluso, algunas alternativas fueron propuestas por ellos. No fue tarde. Se informó en tiempo y forma. Pero tengamos en cuenta que nosotros este año el carnaval no dependía sólo de las autorizaciones del Ayuntamiento. Se informó cuando teníamos todos los permisos en nuestra mano.

-¿No se pudo informar antes? Al final nos enteramos del cierre de Belén María por la Autoridad Portuaria y no por el Ayuntamiento...

-Ellos sacan esa información para su personal dentro del Puerto, pero no para la ciudadanía.

-¿Pero no cree que el atasco que vivió La Isleta el primer día fue por falta de información?

-¿Pudo ser mejor? Seguramente. Pero gracias a eso, también hemos ido mejorando día tras día.

- ¿Qué novedades podría tener el carnaval en los próximos años? ¿Se le ocurre añadir algún acto distinto?

-Este lunes presentamos las alegorías del carnaval del año siguiente. Nunca se había hecho. La conoceremos el próximo domingo en el entierro de la sardina. Eso te da para empezar a trabajar el carnaval 2025. Con lo cual, todo aquello que sea para mejorar lo vamos a poner en marcha con tiempo. Vamos a empezar a trabajar el carnaval desde el mes de marzo.