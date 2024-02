«Me apetece disfrutar este momento único porque no se repetirá»

Cynthia María Morillo Clavijo participará en séptimo lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el viernes 9 de abril, representado a Carrozas José Halcón-GCsigno-Comunidad sorda con la fantasía 'Artemisa', diseñada por Isaac Martínez Vicente.

Recién estrenados los 25 años -los cumplió el 22 de enero- se muestra decidida a mantener al margen los problemas de salud que de momento le impiden desarrollar sus estudios de maquillaje profesional para disfrutar de una fiesta que le encanta de una manera diferente, como candidata a un cetro que se disputan otras 12 aspirantes.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Realmente nunca me había planteado presentarme pero me lo propuso el diseñador, Isaac Martínez Vicente, que cumple este año, junto a su equipo, diez años presentándose a la gala de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–Me lo dijeron el año pasado. Lo cierto es que yo no me lo esperaba al principio, pero la verdad es ahora estoy contenta de ser la candidata.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Siempre me ha gustado participar en actos como la cabalgata, por eso voy desde que era pequeña. Y es yo no podría vivir sin carnaval porque es algo que me da mucha energía. Creo que si no hubiera carnaval es como si todo estuviera apagado.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Nunca he pensado en ganar la gala de la reina sino en participar en ella. Así que si ganara, la verdad es que no sé qué haría. Sinceramente, no tengo ni idea.

–¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Los vestidos que concursan son muy pesados porque tienen la base hecha de hierro. Por eso estoy haciendo algo de ejercicio con el objetivo de fortalecer las piernas, pero poco más.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Pues me imagino que estaré un poco nerviosa cuando esté en el escenario y que tendré la piel de gallina seguro porque van a estar los amigos, la familia. Pero lo que me apetece es disfrutar porque es un momento único porque no creo que se vuelva a repetir.

–La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Si toca ser reina, por supuesto que estoy dispuesta a cumplir con los compromisos y acudir a Fitur y algunos otros sitios importantes. Pero claro, si toca es cuando habrá que pensar en eso.

–No se imagina el carnaval sin...

–El carnaval para mí significa la vida, así que no me imagino la vida sin carnaval porque si no existiera toda se vería más triste porque el carnaval da luz.

–Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Sinceramente, en este momento que me presento a ser reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, al terminar quisiera hacer una donación a la asociación Pequeño Valiente, que ayuda a niños y niñas con cáncer. Me gustaría ayudar a ese tipo de asociaciones si conseguir la corona me diera ese poder.

–Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–El carnaval de Brasil es mi favorito, me gustaría muchísimo conocerlo.