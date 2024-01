Adriana Borges: «Espero aprender mucho porque es una oportunidad grande»

Adriana Borges Rodríguez participará en tercer lugar en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el viernes 9 de abril, representado a Mediadores de Seguros Hermanos Rodríguez Ali con la fantasía 'Cleopatra', diseñada por María Suárez Suárez.

Esta estudiante de Marketing y Publicidad se reconoce una apasionada del diseño, por eso a sus 21 años saca tiempo para trabajar a tiempo parcial en el «diseño de carteles». Pero además está muy interesada en todo lo relacionado «con la estética», por eso también ha hecho sus pinitos en una peluquería.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Mi madre me animó porque a mí siempre me ha gustado mucho el carnaval y a ella le hacía mucha ilusión.

–¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

–Fue mi madre la que me dijo que me iba a presentar a reina del carnaval y yo al principio me puse muy nerviosa porque nunca me lo había plantado seriamente. Soy un poco tímida para estas cosas y necesitaba ese empuje, pero ahora que estoy dentro es una experiencia que me encanta.

–¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

–Siempre he sido mucho de disfrazarme, de currarme los disfraces y hacerlos con mis amigos. Y si es verdad que hace unos años participé en un desfile para exhibir el disfraz que había ganado, en el centro comercial Las Ramblas, y estuvo muy bien, me gustó.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Espero sobre todo aprender mucho. Creo que es una oportunidad bastante grande de aprender porque es un mundo diferente y una experiencia nueva y yo soy una persona que me gusta mucho probar cosas.

–¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

–Todavía no he llevado el traje así que estoy un poco nerviosa. Pero he hablado con personas que sí lo han hecho y me dicen que una vez que le coges soltura va bien. Además, yo siempre he hecho deporte pero es verdad que ahora mismo estoy preparándome un poquito más, más estricto.Pero sobre todo estoy preparándome mentalmente para la puesta en escena porque yo soy bastante tímida para estas cosas y va a haber tantas personas grabándome.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario del Puerto?

–Emocionante, creo que va a ser muy emocionante y que me va a imponer bastante.

–La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

–Sí porque a mí me gusta hacer cosas diferentes y cuando me comprometo con algo me gusta hacerlo bien. Así que sí, estoy dispuesta.

–No se imagina el carnaval sin...

–Sin disfraz porque creo que es una parte muy importante del carnaval. Creo que es verdad que hay personas que sienten esta fiesta muchísimo porque se ponen cosas que a lo mejor durante el año no se pondrían o se disfrazan como a ellas les gustaría ir siempre. Creo que te permite sacar una faceta tuya diferente.

–Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

–Como estamos en Canarias, me gustaría ayudar a impulsar nuestros orígenes y nuestra cultura y no intentar convertirnos en algo que no somos. Preservar lo que tenemos porque creo que es importante.

–Este año la alegoría de la fiesta son 'Los Carnavales del Mundo'. ¿Cuál es su favorito?

–El de Brasil, me gustaría muchos ir alguna vez porque he visto vídeos y fotos y tiene pinta de ser muy divertido.