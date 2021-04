Así vivirán Gran Canaria y Tenerife si bajan a nivel 2 La disminución de la curva de contagios podría permitir descender a una situación menos restrictiva que beneficiaría, sobre todo, a la hostelería. El Consejo de Gobierno decide hoy los niveles en las islas CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 29 abril 2021, 09:52

El descenso de casos de contagios en Gran Canaria y Tenerife hace pensar que ambas islas podrían bajar al nivel de alerta 2 desde este jueves. Todos los datos epidemiológicos así lo indican salvo el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos que se sitúa en un 17,78% y que, aunque también está disminuyendo, supone un indicador en riesgo alto. Este nuevo panorama se dilucidará esta tarde en la reunión que mantendrá el Consejo de Gobierno, en la que se podría determinar además algunas restricciones específicas para cada nivel con las miras puestas en consolidar la tasa de contagio a la baja. Ayer, la incidencia por coronavirus se situó por debajo de este umbral con 49,9 casos por 100.000 habitantes, lo que es una noticia positiva y esencial parar posicionar al archipiélago como un destino seguro en el mercado turístico y para devolver a la hostelería a su máximo rendimiento.

Sí, finalmente Gran Canaria y Tenerife bajaran al nivel 2, estas serían las nuevas normas:

- La limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno continuaría siendo de las 23:00 horas a las 6:00 todos los días.

- El aforo máximo en espacios públicos y privados aumentará a grupos de personas de un máximo de 6, salvo en el caso de convivientes.

- Las medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías será de un número máximo de comensales por mesa de 6 personas y el cierre antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, el aforo máximo autorizado será del 75% y del 50% en el interior, con un máximo autorizado de 2 personas en barra, con distancia de seguridad entre ellas de 2 metros.

- Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor. Además, se garantizará la distancia de seguridad de 2 metros entre los distintos grupos en todo momento. No se superará el 75% del aforo para cada una de las estancias y centros deportivos. Se permite la actividad deportiva federada no profesional en modalidades con más de 10 personas superar hasta el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

- Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%.

- Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. En los centros hospitalarios se limitan las visitas externas, quedando bajo supervisión del centro.