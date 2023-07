«Vamos a abrir el diálogo con todos los partidos. Es nuestra obligación»

Fernando Clavijo (La Laguna, 1971) responde a la entrevista en el mismo despacho que ocupó durante cuatro años en su primer mandato presidencial. Pero reconoce que este Clavijo de ahora, años al margen, es más resistente y maduro como político y también como persona.

– Se estrena el Gobierno con un incendio de grandes dimensiones en La Palma. ¿Qué mensaje para los palmeros una isla especialmente castigada?

– Lo primero, el mensaje de apoyo y el compromiso de absoluta dedicación del Gobierno. Tenemos que convivir con las crisis, dedicando todos los recursos disponibles para apagar el fuego y ayudar después a la reconstrucción de las zonas afectadas.

– En su debate de investidura, coló alguna frase sacada de una película e hizo mención a otra. Siguiendo con el asunto del cine, los críticos dicen que segundas partes nunca son buenas. ¿Por qué hay que pensar que este segundo mandato suyo será bueno?

– [Sonrisas]. Está el caso de 'Terminator 2', que fue mejor que la primera. No nos lo planteamos como una segunda parte, sino, después de la pandemia, un nuevo periodo. La pandemia ha marcado un punto de inflexión en la vida de todos; peligrosamente se está olvidando lo que tuvimos que vivir en esa pandemia y creemos que hay cosas que cambiar. La pandemia evidenció muchas carencias y eso hay que corregirlo.

– Fue usted presidente en un pacto con el PSOE y ahora está con el PP. ¿Qué aprendió de aquel pacto, que no acabó bien, y que ahora se lo esté imponiendo para que este sí acabe bien, porque lo cierto es que las experiencias de gobierno de CC y PP tampoco han llegado a buen puerto?

– En algunos sí. Yo he pactado en La Laguna con el PP y con el PSOE en su momento. A lo mejor la ansiedad por hacer muchas cosas impidió en el pasado que pudiésemos tener un diálogo fluido. Ahora, con la experiencia del gobierno y también de la oposición, que también ha servido como formación, está claro que hay que destinar más horitas a dialogar, a convencer, a aunar voluntades para sacar adelante las cosas. Eso te da paciencia, tranquilidad y sobriedad, por llamarlo de alguna manera. Hay que invertir tiempo en convencer.

– ¿El Fernando Clavijo de hoy es más nacionalista que el que llegó a la Presidencia en 2015, porque ahora le toca gobernar con un partido de ámbito estatal?

– Soy igual de nacionalista. Cada día estoy más convencido. Lo que se ha evidenciado es lo frágiles que somos y si no reivindicamos lo que nos corresponde, estamos lejos y se nos olvida pronto. En estos cuatro años, Canarias se ha alejado de los indicadores de la media de España en todo: en riqueza, la pobreza ha ido aumentando, en recursos per cápita, tejido empresarial... A poquito que no estemos ahí luchando, diciendo que nos traten de manera distinta y teniendo el peso político necesario en el contexto nacional, pues estamos tan lejos que nos alejamos de esa realidad estatal. Eso condena a nuestra población a tener menos posibilidades y a eso me niego. Por todo ello, se han reafirmado mis convicciones nacionalistas.

– Hace una semana, Manuel Domínguez dijo en una entrevista como ésta que el pacto no le vino impuesto desde el PP nacional. Lo cierto es que cuando Feijóo llegó a la presidencia del PP, usted se vio con él. ¿Comenzó ahí a articularse este pacto?

– Con Feijóo tuvimos buena relación de presidente porque eran las dos comunidades del sistema general de financiación que cumplíamos. Él me daba información para yo poder pelearme con Cristóbal Montoro, porque él no se podía pelear con el suyo. Y después intercambiábamos información cuando llegó Pedro Sánchez. En las conferencias sectoriales, Galicia y Canarias somos comunidades con muchas cosas en común e íbamos coordinados. La relación era muy buena y cuando él accedió a la presidencia del PP, lo felicité y quedamos en vernos. Coincidió que él se incorporó al Senado y hemos mantenido esa relación cordial. Pero eso no ha tenido nada que ver con este pacto cerrado con Manolo Domínguez, que lo conozco de hace veinte años y hemos pactado muchas cosas. Este pacto se ha hecho en Canarias. No ha habido ninguna injerencia, ninguna interferencia. El acuerdo ha sido ágil, rápido, fluido, desde el sentido común y como esperamos que vaya a ser la gestión del Gobierno: ágil, rápida, fluida y eficaz.

– ¿Con el PSOE exploraron ustedes, tras el 28-M o esa misma noche, algún posible acuerdo?

– No. Esa misma noche yo llamé a Ángel Víctor Torres por haber ganado las elecciones y él me felicitó porque era consciente de que había una mayoría alternativa para el Gobierno. En ese camino tuvimos reuniones de cortesía con todos, porque creo que tenemos que acostumbrarnos a que todos hablemos con todos, pero la mayoría alternativa se evidenciaba.

– En este minuto uno como presidente, ¿qué desea para las elecciones del día 23, pensando no tanto en su partido sino como presidente de Canarias?

– Pues deseo que el futuro Gobierno dependa de los dos o tres votos que pueda tener Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Si eso es así, va a ser mucho más fácil para el Gobierno de Canarias porque nos vamos a entender mucho mejor, sea el que sea, y eso significará que la agenda canaria estará presente en La Moncloa porque necesitará esos votos para sacar adelante la investidura y sus proyectos. Eso será una garantía de que no solo la voz de los vascos y catalanes será escuchada, sino también la de los canarios.

– CC marcó una línea roja respecto a Vox, pero ya vemos que el PP sí llega a acuerdos con Vox. Hay un principio matemático que dice que si A es igual a B, y B es igual a C, entonces a A es igual a C. ¿Por qué CC no pacta con Vox y sí lo hace con un partido que sí pacta con Vox?

– Porque supongo que el PP pactará con Vox dejando fuera tesis de Vox que le son inasumibles. Nosotros pusimos las líneas rojas en los extremos, en los populismos. No nos gustan las tesis que defiende Podemos y no nos gustan las tesis que defiende Vox. Le garantizo, porque lo he vivido en el Senado, que habrá votaciones donde podrán coincidir el PSOE, el PP, CC y Vox. Ahora bien, los principios básicos de un proyecto político que quiere abolir las comunidades autónomas, quiere derogar nuestro REF y tiene una posición poco determinada respecto a la violencia de género y machista, pues obviamente con nosotros no tiene cabida. Al igual que Pablo Iglesias en su momento, y ahora Yolanda Díaz, defienden la tesis de acabar con la principal actividad económica de estas islas, que es el turismo.

– Si como presidente pasado mañana tiene que llamar a un ministro de Vox para un asunto de Canarias, ¿lo llamará?

– Se le llamará y nos sentaremos y trataremos de convencerle. Los políticos creo que tenemos que dejar de ser frívolos en esos análisis. La lealtad institucional está por encima de todo y cuando tú asumes una responsabilidad como la que acabo de asumir, o el vicepresidente y los consejeros, pues te tendrás que sentar con los ministros, los alcaldes y alcaldesas, los presidentes de cabildos, sean o no de tu color político. Y en ese momento tienes que velar por el interés general. En mi discurso de investidura dije: 'nunca más las siglas por delante de las islas'. Lo anterior nos ha llevado a que se cronifiquen determinados problemas.

– En la campaña, en la investidura y en la toma de posesión usted ha hablado mucho de «islas iguales». ¿Van a ser todas iguales o El Hierro y La Gomera, en función de la presencia de AHI y ASG en el pacto, van a ser 'dos veces iguales'?

– No. Van a ser tratadas de manera distinta porque es lo que tradicionalmente hemos solicitado a Bruselas y a Madrid: tratar de manera distinta las realidades que son distintas. Por ejemplo: en el reto poblacional no pueden ser las soluciones iguales para El Hierro que para Lanzarote, donde las realidades son totalmente distintas. El Fondo de Desarrollo para Canarias (Fdcan), que fue duramente criticado pero que el Gobierno saliente mantuvo, tenía ese espíritu.

– Hablemos de fiscalidad. ¿Al final, la rebaja del IGIC va a ser selectiva, cuándo va a ser y cómo?

– Va a haber rebaja fiscal: en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el IGIC, en el tramo autonómico del IRPF y en el impuesto especial sobre combustibles. El Gobierno empezará a analizar cómo y qué partidas se pueden tocar. Lo razonable, porque lo que queremos es tomar medidas que alivien a las familias, es que vaya a los Presupuestos de 2024. A partir del 1 de enero esa reforma fiscal estará en vigor. ¿Igual podemos anticipar alguna? Igual sí o igual no, pero lo que el sentido común dice es que vamos a llegar, vamos a analizar cómo está todo y a partir de ahí vamos a tomar decisiones.

– ¿Ese 'cómo está todo' significa que no se fían de los datos que ha estado poniendo sobre la mesa el Gobierno de Torres? ¿Va usted a encargar auditorías para saber cómo está el Gobierno, cuando hay de hecho una Intervención General?

– Claro, el problema es que no tenemos los datos. De este Gobierno lo que tenemos son notas de prensa y declaraciones, pero ahora mismo, efectivamente, se le pedirán los informes a la Intervención General. Ángel Víctor me dio un dossier y a partir de ahí tenemos que analizar los datos. Un ejemplo: las listas de espera. Llevaban seis meses sin publicarlas y nos enteramos porque las publicó el Ministerio. Nos vamos a apoyar en los funcionarios, por supuesto, pero sí le digo que la información que nos está llegando de fondos europeos, recaudación, gasto corriente asumido con ingresos extraordinarios... nos preocupa.

– Menciona la lista de espera sanitaria. ¿La solución va a ser poner más dinero y derivar más pacientes a la sanidad privada?

– No. Hay 900 millones de euros de más y la lista ha empeorado. Obviamente la solución pasa por una mejor gestión y poner en servicio todos los recursos disponibles. Paradójicamente, este Gobierno saliente ha derivado más a la privada que nosotros. Tenemos unos magníficos trabajadores públicos a los que hay que escuchar y poner soluciones junto con ellos. Llevará un tiempo, obviamente, porque la atención primaria es de las cosas que peor está, pero vamos a meterle mano, siempre con una máxima: el paciente es el centro del sistema. Trabajamos para el paciente.

– En dependencia, CC fue muy crítica con la gestión de la consejera saliente, pero tampoco las cifras eran muy buenas cuando usted dejó el Gobierno. ¿Qué garantía hay de que ahora se va a hacer mejor?

– La principal garantía es que vamos a poner al frente a una persona independiente que fue crítica con mi Gobierno y que ha sido crítica con este Gobierno. Es una profesional del sector y lo conoce perfectamente, no tiene carnet político, y esa creo que es la mejor garantía. A partir de ahí, las principales críticas eran dos: la no implantación y puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales, donde había que aplicar y valorar el catálogo de recursos a precios reales, y lo que no compartíamos era lo que llamábamos la dependencia 'low cost', es decir, no te valoro la situación dependencia y te doy una ayuda de emergencia y tira para adelante, con el argumento de que mejor eso que nada. No: el objetivo es que el dependiente esté bien atendido y no eliminar datos de una lista de espera para presumir de gestión, porque con ello se oculta una realidad. Es como lo de los fijos discontinuos en el mercado laboral.

– Y en turismo, ¿el objetivo es volver a los 16 millones anuales de turistas? Se lo digo porque en ese momento la tasa de paro también estaba por encima de la media y la exclusión social igualmente era la mayor del Estado.

– No. Tenemos que complementar. Nosotros salimos de la crisis del 2008 gracias al sector turístico, pero sectores como el de la industria y la construcción no recuperaron todo el empleo perdido. Lo que pasó es que el sector servicios cogió más peso y en esta crisis el sector público ha cogido mucho más peso. Tenemos que promover un desarrollo equilibrado, por eso necesitamos recuperar nuestro sector de la construcción, tenemos que potenciar el industrial, y tenemos que abrirnos a las nuevas industrias creativas, el cine, los videojuegos, el teletrabajo... y en el sector turístico el objetivo es ir hacia la excelencia, un turismo que permita menos presión sobre el territorio, pero que busque algo más que el sol y playa, que busque la gastronomía, la cultura, el aspecto deportivo, el patrimonio arqueológico... Y modulando el turismo tradicional con el alquiler vacacional y el todo incluido, porque hay gente que busca todas esas opciones. Pero todo ello con un objetivo claro: subir la renta per cápita de los canarios, y eso se sube con mejores empleos, de más calidad y mejor remunerados. Es un reto de toda una generación y ahí es donde decimos: pongámonos de acuerdo en eso y peleemos en otras cosas, incluso pactemos las diferencias.

– En el asunto de Marruecos, usted ha sido crítico con el giro de Sánchez sobre el Sáhara. ¿Quiere ahora otro giro o quiere básicamente que lleguen menos pateras y cayucos?

– No, lo que quiero es saber lo que ha pasado y lo que se ha acordado. No se puede mantener al margen a Canarias. No entendemos el giro con el pueblo saharaui, porque quiebra los acuerdos de la ONU, no entendemos por qué hay que ceder el control del espacio aéreo, no entendemos por qué Marruecos sigue haciendo declaraciones sobre apetencia por quedarse con territorios españoles, y ni siquiera sabemos qué tipo de autorizaciones se están dando en la zona limítrofe al mar canario. ¿Nos tenemos que llevar con Marruecos? Sí, sin duda, son nuestros vecinos, pero como con todos los vecinos, tiene que ser una relación de respeto, de equilibrio y de igualdad. Ese trabajo hay que hacerlo. ¿Lo ha hecho este Gobierno saliente de Canarias? No lo ha hecho. ¿Lo ha hecho el Gobierno de España? Lo que ha hecho es ponerse en un plano de sumisión al Gobierno de Marruecos, y nadie nos lo ha explicado. Lo que primero trataré de averiguar es los acuerdos y el porqué de los mismos.

– En el debate de investidura, ¿esperaba una versión menos crítica de Ángel Víctor Torres? ¿Y qué espera ahora del PSOE?

– Lo dije allí: en el debate de investidura el tono fue cordial, propositivo y de mano tendida. Yo critiqué que la intervención de Ángel Víctor más parecía una rendición de cuentas que un debate de investidura pero cada uno elige su estrategia. A partir de ahí, hay proyectos que, estando nosotros en la oposición, ellos pusieron en marcha y tenemos voluntad de que continúen y esperamos que las posiciones sean las mismas. Vamos a abrir el diálogo con todos los partidos. Es nuestra obligación, y porque hay que rendir cuentas. Soy optimista: no espero una oposición destructiva, de ruido y crispación. No como estamos viendo en otros parlamentos de España.

– Pero el tono con Luis Campos, de Nueva Canarias, sí fue más crítico. De él hacia usted y de usted hacia él. ¿Fue fruto más bien de cuentas pendientes entre los dos partidos por no confluir juntos para las elecciones del 23-J?

– No. Yo creo que mi respuesta fue proporcionada. Yo hice mi discurso, es cierto que él subió el tono y yo hice una respuesta proporcionada a su subida de tono, pero no hay ninguna rencilla. Con Luis Campos me llevo muy bien, con Román me llevo muy bien, pero si vienen a criticar, pues me tengo que defender. Él fue más agresivo en el tono, pero no en las formas, porque Luis es muy correcto, y frente a eso contesté cómo debía contestar. Estoy apenado por no haber ido juntos en las elecciones, es la verdad.

– ¿Le parece fiable como socio del pacto Casimiro Curbelo, que subió a decir que fue muy leal al Pacto de las Flores pero que también lo será a este nuevo pacto?

– Casimiro es leal a los gomeros. Es evidente y es razonable que si hay una posición en la que puede sacar beneficios para su isla, esté. Estuvo conmigo, estuvo con Ángel Víctor y ahora está con este pacto. Es una posición lógica, normal y razonable, y me consta que Casimiro Curbelo será leal a este pacto, como lo fue con Ángel Víctor.

– La última: este Fernando Clavijo recién llegado de nuevo a la Presidencia, ¿en qué no se parece al Fernando Clavijo que empezó como presidente en 2015, aparte de las canas y la barba?

– [Sonrisas]. Creo que llego con más madurez, con mayor conocimiento. Llegué en 2015 sin conocer lo que era el Gobierno de Canarias, porque procedía de la Alcaldía de La Laguna. Esos cuatro años de gobierno, que fueron muy intensos, me marcaron, me enseñaron y me hicieron evolucionar. El estar en la oposición también me ha marcado: sales, deja de sonar el teléfono, la gente te da por amortizado y tienes que levantarte del golpe, porque es un golpe, sobreponerte y empezar un camino de cuatro años que ha sido un camino duro porque, para empezar, no entras en los medios porque no eres el Gobierno, y la acción del Gobierno es noticia todos los días, pero no la oposición, donde tu noticia es que criticas algo. Ese tránsito ha sido duro y en algunos momentos flaqueas, pero ahí han estado la familia y los amigos, que te apuntalan. Eso te curte, te endurece y te da más capacidad de resistencia, te da también la madurez de ver las cosas de otra forma, corrige la impaciencia de querer que todo sea para mañana mismo, como si el mundo se acabase... cuando estás en la oposición aprendes que a lo mejor hay que invertir un poco más de tiempo y que quizás todo no tiene que ser de hoy para ya, sino que hay que ser un poquito más paciente. Esta travesía del desierto, la de mis compañeros y la mía, nos ha hecho ser más duros y estar más capacitados.