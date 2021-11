El TSJC vuelve a enmendar las medidas del Gobierno canario: ni certificado covid ni cierre a las doce

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió ayer de forma cautelar varias de las nuevas medidas que acaban de entrar en vigor en el nivel 4 de alerta sanitaria. En concreto la presentación del certificado covid para acceder al interior de los locales de restauración, gimnasios o espacios culturales. Además, rechaza el cierre en el nivel 4 de 0.00 a 06.00 horas de estos establecimientos. Y modifica el límite de aforo en interiores en la restauración, que iguala el alto tribunal en el nivel 3 y 4 al 50% y lo eleva en los espacios culturales o deportivos al 55% en el nivel 4. Paradójicamente, quedaría así más alto que en el nivel 3 (33%), algo en lo que también reparó el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, que dio a entender se modificarían las medidas del 3.

Se trata de la tercera vez este mes que el TSJC tumba alguna de las medidas propuestas por el Gobierno canario para contener la quinta ola en la que están sumidas las islas desde finales de junio y, en particular, la isla de Tenerife. Ya rechazó la restricción de aforo en el nivel 3 cuando Tenerife subió en el semáforo sanitario, y rechazó igualmente el toque de queda para las islas de nivel 4, auto que recurrió el Ejecutivo canario ante el Tribunal Supremo y perdió.

Los autos emitidos ayer por el TSJC responden a sendas demandas del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y de la Asociación Hostelería Unida Tenerife. El alto tribunal aprecia la «urgencia» que señalaban ambas entidades y, por tanto, decide responder «con celeridad» con un «pronunciamiento provisorio, por lo que aplica las medidas cautelares de suspensión de algunas de las medidas contenidas en la resolución que tomó el Consejo de Gobierno el pasado 23 de julio y que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial de Canarias.

A juicio de los magistrados de la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife, pedir a la ciudadanía para entrar en establecimientos de hostelería, culturales o deportivos el certificado covid ¬en el que se recoge si su titular tiene la pauta vacunal completa, ha pasado la enfermedad hace menos de seis meses o se ha hecho una prueba PCR hace menos de 72 horas con resultado negativo- es situar a los encargados de los locales como «controladores de la salud pública». Esta circunstancia le parece al alto tribunal «realmente polémica», entre otras porque quienes tiene que pedir este certificado, a su vez, no se sabe si están o no vacunados porque la vacuna no es obligatoria. Pero, además, se pasa a «invadir el campo de la intimidad personal» regulado en la Constitución «que comprende la información relativa a la salud física y psíquica de las personas». También cita el TSJC al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha insistido «en la importancia que para la vida privada poseen los datos de salud».

Por este motivo no permite el TSJC, al menos cautelarmente, que se tenga que exhibir el certificado covid en los establecimientos de hostelería para acceder a su interior. Julio Pérez, recordó ayer, sin embargo, que desde hace ya muchos meses se viene exigiendo un certificado de este tipo para entrar por puertos y aeropuertos e incluso para alojarse en los hoteles de las islas.

Gimnasios

El auto que responde a la demanda del Círculo de Empresarios de Tenerife se refiere específicamente también a la actividad física no federada en zonas interiores. Según los magistrados «no tiene que ser discriminada al 33% que 'avoca' al cierre del establecimiento, cuando no está mínimamente acreditado una especial incidencia de contagio en gimnasios o que la reducción al 33% vaya a ser el remedio pretendido por la limitación». Así, continúan, la restricción se queda «en el 55% en el nivel de alerta 4, sin comprobaciones de datos de salud».

El Gobierno canario tiene ahora tres días para presentar alegaciones ante sendos autos y el portavoz del Ejecutivo ya anunció ayer que lo harían. Además, están esperando por el pronunciamiento del TSJC sobre la limitación de reuniones de no convivientes tantos en espacios públicos como privados.