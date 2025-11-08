El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias Las temperaturas seguirán por encima de lo normal durante buena parte de noviembre

El cielo atlántico avanza este noviembre como un largo convoy de nubes. Las borrascas que recorren el océano seguirán enviando frentes hacia el entorno peninsular y, de refilón, hacia Canarias. Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el archipiélago podría recibir lluvias a mitad de la semana del 10 al 16 de noviembre, mientras las temperaturas continúan más altas de lo habitual para la época, como si el otoño aún no acabara de asentarse.

En esa segunda semana de noviembre, los frentes asociados a las borrascas impactarán sobre todo en el tercio occidental de la Península, pero a medida que la semana avance se irán extendiendo. En Canarias, ese rastro húmedo podría dejar precipitaciones puntuales, aunque no especialmente intensas. Para la semana del 17 al 23, la Aemet explica que la incertidumbre aumenta de forma notable. Las temperaturas se mantendrían en valores normales o algo superiores, pero las precipitaciones todavía no muestran una tendencia clara.

La última semana de noviembre mantiene la misma tónica de dudas en lo que respecta a las lluvias. No hay señales firmes sobre si caerán por encima o por debajo de lo esperado. Las temperaturas, en cambio, sí dibujan un patrón más reconocible: se situarían en torno a los valores habituales del mes, con algunos puntos del este peninsular donde podrían superar ligeramente esas cifras.

El tiempo en Canarias esta semana

En lo inmediato, el fin de semana y los primeros días de la próxima semana dejan en Canarias un guion de nubes y lluvias débiles El domingo seguirá un patrón similar: cielos nubosos en el norte de las islas altas y lluvias débiles más probables durante la madrugada y la mañana. En el resto del archipiélago, los intervalos nubosos se irán cerrando por la tarde en las islas centrales, con posibilidad de alguna precipitación. Las temperaturas continuarán estables y persistirá el viento moderado del nordeste con rachas más intensas en vertientes sureste y noroeste.

El lunes mantendrá la nubosidad en los nortes y podría dejar nuevas lluvias débiles durante la primera mitad del día, mientras el resto de zonas alternarán claros y nubes. El viento del nordeste seguirá moderado y las temperaturas apenas se moverán. El martes arranca aún con cielos cubiertos en el norte y sin descartar lluvias débiles en la provincia occidental de madrugada, pero la tarde traerá aperturas de claros y un ambiente más sereno. El resto del archipiélago vivirá una jornada mayormente despejada, con un viento del nordeste que irá perdiendo fuerza a medida que avance el día.

Predicción por islas este sábado

Lanzarote

Predominio de cielos nubosos en la vertiente noroeste y sin descartar lluvia débil, intervalos nubosos en el resto de zonas que podrán aumentar a nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Arrecife: 19º-25º

Fuerteventura

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso durante las horas centrales, especialmente en las vertientes norte y oeste y sin descartar lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior y en el extremo sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 19º-25º

Gran Canaria

Nuboso en la vertiente norte con probables precipitaciones en general débiles. En el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-24º

Tenerife

Nuboso en el norte con probable lluvia débil, más probable durante la tarde y la noche y en el extremo noreste. En el resto, intervalos nubosos, que aumentará a nuboso en zonas de interior al sur y oeste durante la tarde, cuando no se descarta lluvia débil. Poco nuboso en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 21º-25º

La Gomera

Cielos nubosos en el norte acompañados de probables precipitaciones débiles, especialmente durante la tarde y la noche. En el resto de zonas, intervalos ocasionales, aumentando durante la tarde en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 22º-26º

La Palma

Nuboso en el norte y este, sin descartar precipitación débil durante el día que aumentará a probable durante la tarde y la noche. Temperaturas con pocos cambios, o con ligeros ascensos de las mínimas. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 20º-23º

El Hierro

Cielos nubosos en el norte sin descartar precipitaciones débiles, más probables durante la tarde y la noche. En el resto de zonas intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste.

Valverde: 16º19º