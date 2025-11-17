El tiempo en Canarias: nubosidad en el norte, lluvias débiles y temperaturas estables La semana arranca con cielos poco nubosos, precipitaciones en La Palma y viento del norte a partir del mediodía

La jornada de este lunes se presenta con cielos poco nubosos, aunque durante la mañana se espera un aumento de la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con intervalos en el resto de zonas. Las lluvias, en general débiles, afectarán a La Palma desde primeras horas y serán menos probables en las vertientes sur de las islas montañosas. No se descarta que puedan ser localmente persistentes en las medianías del norte de las islas occidentales.

Las temperaturas apenas registrarán cambios, salvo ligeros ascensos en las medianías del suroeste. El viento soplará flojo y de dirección variable en las primeras horas, para girar y reforzarse hacia componente norte a partir del mediodía.

Por su parte, en el conjunto del país, la semana estará marcada por la llegada de una masa de aire muy fría procedente de latitudes altas. A partir del martes, las temperaturas bajarán de forma progresiva y se generalizarán las heladas, que se extenderán e intensificarán en los días siguientes. Se esperan valores inusualmente bajos para la época, propios del invierno, con un ambiente gélido que afectará especialmente al interior peninsular y a las zonas de montaña.

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir del mediodía, cuando se esperan lluvias. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste aumentando y girando a noreste por la tarde.

Arrecife 18º 24º

Fuerteventura

Poco nuboso con intervalos matinales en el este y tendiendo a nuboso por la tarde, cuando son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste aumentando y girando a noreste por la tarde.

Puerto del Rosario 18º 24º

Gran Canaria

Poco nuboso tendiendo a nuboso en el norte y con intervalos en el resto de zonas a partir del mediodía. Probables lluvias en general débiles en la vertiente norte por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en medianías del suroeste y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte por la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria 18º 25º

Tenerife

Poco nuboso con intervalos en vertientes sur y oeste por la tarde, y tendiendo a nuboso en el norte durante la mañana, donde se prevén lluvias a partir del mediodía. No se descarta que puedan ser localmente persistentes en medianías. Temperaturas en ligero ascenso en medianías orientadas al este y oeste, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía.

Santa Cruz de Tenerife 19º 26º

La Gomera

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte con lluvias en general débiles a partir del mediodía, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías orientadas al sur. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía.

San Sebastián de la Gomera 19º 25º

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias en general débiles y sin descartar que puedan ser localmente persistentes. Temperaturas en ligero ascenso en medianías del oeste y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento flojo de componente norte aumentando a partir del mediodía.

Santa Cruz de la Palma 19º 24º

El Hierro

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte con probables lluvias en general débiles a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable aumentando y girando a componente norte por la tarde.

Valverde 15º 19º