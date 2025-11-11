El Supremo confirma la condena por una brutal agresión en La Orotava La condenada había recurrido la sentencia al considerar indebida la aplicación de varios artículos del Código Penal

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 06:55

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por una de las dos mujeres condenadas por la violenta agresión cometida en marzo de 2023 en un cuarto de aperos de La Orotava, en la que la víctima perdió un ojo y sufrió graves lesiones físicas y psicológicas. La decisión implica que se confirma en todos sus términos la condena previamente dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ratificada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La condenada había recurrido la sentencia al considerar indebida la aplicación de varios artículos del Código Penal relativos a los delitos de lesiones graves, robo con violencia en casa habitada y trato degradante, así como la apreciación de agravantes y la interpretación sobre su condición de coautora en los hechos. También solicitaba que se le reconociera la atenuante de reparación del daño.

El Supremo descarta todos los motivos del recurso y afirma que la resolución del Tribunal Superior se ajusta a la doctrina sobre la coautoría en agresiones cometidas de manera conjunta y con reparto funcional de actos. La Sala recuerda que las dos acusadas acudieron juntas al lugar en dos ocasiones, actuaron de forma coordinada, atacaron a la víctima por turnos y con dominio del resultado, asumiendo plenamente las consecuencias de los actos de la otra.

Los hechos, según quedó declarado probado, se produjeron los días 29 y 30 de marzo de 2023, cuando las dos agresoras acudieron al cuarto de aperos donde residía la víctima, en una zona aislada de La Orotava. En la segunda agresión, y mientras una de ellas la sujetaba, la otra le clavó repetidamente un objeto metálico en el ojo izquierdo tras haberla golpeado, cortado y humillado introduciéndole tierra en la boca. La víctima, que logró pedir ayuda tras la agresión, sufrió la enucleación del globo ocular, secuelas permanentes, un trastorno de estrés postraumático y perjuicio estético severo.

Las acusadas fueron condenadas a penas que suman más de 13 años de prisión por delitos de lesiones agravadas, robo con violencia en casa habitada y trato degradante, además de indemnizar a la víctima con 158.939 euros por daños físicos, secuelas y daño moral. Una de ellas, además, fue condenada por dos delitos de atentado a agentes de la autoridad cometidos en el momento de su detención.

El Supremo subraya que la reparación del daño alegada por la recurrente —un ingreso de 600 euros— es «exigua e insuficiente» frente al perjuicio total causado y, por tanto, no permite apreciar la atenuante solicitada. También rechaza la impugnación relativa a la valoración de la prueba, al constatar que la declaración de la víctima estuvo corroborada por pruebas periciales y testificales, sin que exista arbitrariedad en las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia.

Con la inadmisión del recurso, la condena queda firme y la recurrente deberá asumir las costas del procedimiento