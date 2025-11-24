Programa de la Noche en Blanco de La Laguna 2025: horario de conciertos, teatro y actividades

La Laguna se prepara para una nueva Noche en Blanco el 29 de noviembre con más de 100 actividades

CANARIAS7 Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Noche en Blanco 2025 de La Laguna, en Tenerife, se presenta como una cita fundamental para dar la bienvenida a la campaña navideña. Desde primeras horas de la mañana hasta la madrugada, la ciudad volcará su energía en un programa diverso que integra comercio, cultura, deporte, ocio familiar y gastronomía. Este año, además, la celebración adquiere una dimensión especial al coincidir con el 25.º aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial.

El Ayuntamiento ha diseñado una edición accesible, participativa y sostenible, con espacios adaptados para todos los públicos. La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca cómo esta iniciativa no solo dinamiza el tejido empresarial local, sino que también refuerza la identidad colectiva y el orgullo de la ciudadanía por su patrimonio. Al mismo tiempo, se ponen en valor los valores de convivencia y proximidad que caracterizan el modelo de ciudad que se quiere proyectar.

La programación contempla para el 29 de noviembre una apertura a las 10:00 h con el espacio «Ven a conocer los centros ciudadanos» en la calle Heraclio Sánchez, animado por la LNB Radio Itinerante, que recorrerá distintos puntos con música y entrevistas. A las 11:00 h, está prevista la inauguración oficial en la Plaza de La Concepción, con photocall y animación, marcando el inicio de una jornada intensa y vibrante.

Por la tarde y noche, las calles del centro se convertirán en un escenario al aire libre repleto de actividades: deportes urbanos, talleres infantiles, mercados artesanales, música en plazas históricas, pasacalles, teatro, danzas y conciertos. Se espera que la Plaza del Cristo se convierta en el epicentro musical con artistas de renombre y una actuación sorpresa que pondrá el broche final.

10:00h. Apertura del espacio 'Ven a conocer los centros ciudadanos' en la calle Heraclio Sánchez. Inicio de la LNB Radio Itinerante con música y entrevistas en la Plaza de La Retama, Núñez de la Peña, San Honorato y Secundino Delgado.

11:00h. Inauguración oficial de la Noche en Blanco en la Plaza de La Concepción, junto al Torreón de La Luz, con photocall y animación.

Durante todo el día y hasta la madrugada

Calle San Agustín: actividades deportivas como baloncesto, voleibol, lucha canaria, escalada, ajedrez, gimnasia, skate, BMX, boxeo y realidad virtual.

Calles Carrera, Herradores y Bencomo: talleres infantiles, pintacaras y actividades purpurínicas.

Casa Mesa (Obispo Rey Redondo): Laguna Market.

Camino Largo: Canary Marketplace con diseño y artesanía local.

Parque de la Constitución: muestra de artesanía y juegos en familia.

Plaza Antonio Mederos Sosa: «Chocoland», espacio lúdico para los más pequeños.

Museo de Historia y Antropología: actividad «Ciudad de Cuentos» en los patios, con historias y talleres.

Cultura, danza y teatro

Plaza del Adelantado y Casa Ossuna: conciertos y espectáculos con Eumir Alcántara Torres, Luis Cuán & L.C. Proyecto y la compañía Timaginas Teatro con «La conquista de Canarias».

Real Sociedad Económica de Amigos del País: función de Zálatta Teatro con «¿Hasta cuándo, María Rosa?».

Espectáculo itinerante «Olympics» por la compañía Yllana en las calles del centro histórico.

Plaza de la Junta Suprema: actuaciones de escuelas de danza locales, Pickin Boppers, Los Magnéticos y Mike Sánchez.

Plaza de la Catedral: programación familiar con Tragaluz, Clapso Teatro, Yanely Hernández, Carmen Cabeza y La Chirichota.

Pasacalles y animación: La Familia de Pi, Mississippi Dixie Band y el mimo Karcocha recorrerán las calles.

Música en la Plaza del Cristo

20:30h: Conciertos de Fran Baraja y Muchachito Bombo Infierno.

Actuación sorpresa final de una importante banda española para cerrar la noche.

21:00h. Concierto de Los Sabandeños en Teatro Leal

Espacio Mutua Tinerfeña: danza contemporánea con Carmen Macías, Ian Garside, Carmen Fumero y Daniel Abreu.

Plaza Víctor Zurita (Cuadrilátero): sesiones de DJ con Claudia, Deejay Supreme, El Ima, Soge Culebra y Nico Kalitovics, así como música ambiente electrónica.

La Concepción: conciertos de Agua del Chorro y Kilombo Improvisado; cierre a cargo de Kumbia Boruka.

Actuación sorpresa al mediodía de un grupo premiado con un Grammy Latino.

Actividades paralelas históricas y comunitarias

Orfeón La Paz, Real Casino de La Laguna y otros enclaves patrimoniales ofrecerán conciertos, talleres y actividades para la participación ciudadana.

Zonas gastronómicas y comerciales del centro histórico abrirán durante toda la jornada para ofrecer una experiencia de ocio completa.