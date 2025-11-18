Programa de la Navidad en Santa Cruz de Tenerife 2025: conciertos, teatro, mercadillos y actividades

La ciudad inicia este jueves la Navidad con más de un centenar de actos programados

Concierto durante la Navidad en Santa Cruz de Tenerife.

Martes, 18 de noviembre 2025

Santa Cruz de Tenerife ha diseñado un programa que arranca el 20 de noviembre y se prolonga hasta comienzos de enero, con actividades que abarcan música, teatro, deporte y propuestas infantiles.

El acto de apertura tendrá lugar este jueves, a las 19:30h en la plaza de La Candelaria, con el encendido de las luces de Navidad. El alcalde José Manuel Bermúdez será el encargado de accionar el interruptor, en un acto que comenzará con la Banda Municipal de Música y que contará con un juego de luces y un concierto protagonizado por Serafín Zubiri, Cristina Ramos, Jadel y Diana Navarro, bajo la presentación de Emilia González.

El programa navideño contempla conciertos tradicionales como los de Los Fregolinos, la Banda Militar y grupos folclóricos, además de propuestas como el concierto Disney de Los Cantadores, el recital de góspel y la entrega de premios del concurso de Belenes. La plaza de España acogerá el Mercado de Artesanos, mientras que la fachada del Cabildo de Tenerife será escenario de Estrella de Invierno, con proyecciones de imágenes.

El Mercadillo de Navidad abrirá en la Alameda del Duque de Santa Elena del 19 de diciembre al 6 de enero, con horario de 10:00h a 22:00h. Del 13 de diciembre al 6 de enero se celebrará el Gastro Navidad Market Fest, que combinará gastronomía y música con conciertos y stands de comida especializada. La programación incluye también la entrega de premios del Concurso de Belenes el 21 de diciembre, seguida del concierto de góspel de la Banda Municipal de Música junto al Powerhouse Gospel Choir en la plaza de La Candelaria a las 20:00h.

El 27 de diciembre, Los Cantadores ofrecerán su espectáculo «Disney» en la plaza de La Candelaria a las 20:30h, con carácter gratuito. El Fin de Año Infantil se celebrará el 28 de diciembre en el mismo espacio, de 11:00h a 14:00h, con actividades para los más pequeños y campanadas a las 12:00h. El baile de Fin de Año tendrá lugar el 31 de diciembre, con animación y orquestas desde las 23:00h.

El deporte también tendrá protagonismo con la II regata Internacional Las Teresitas, Tenerife Urbano, la carrera inclusiva Santa Cruz de Tenerife, los Menudos Juegos de Invierno organizados por Acinte y la Travesía a nado San Salitre del 1 de enero.

La Sociedad de Desarrollo ha programado actividades de dinamización económica y social, como rutas comerciales e históricas, la Ruta del Bocadillazo en el distrito Suroeste, la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos en el distrito Salud-La Salle, la Ruta de Escaparates de Navidad y el espacio Mundo de Papá Noel en la plaza de La Candelaria los días 22, 23 y 24 de diciembre. Estas iniciativas han implicado procedimientos de coordinación con comercios locales y asociaciones vecinales.

El área de Cultura ha completado el calendario con conciertos familiares, audiciones, recitales musicales, funciones teatrales, exposiciones de arte, cuentacuentos y talleres infantiles. Además, parrandas folclóricas y grupos musicales interpretarán villancicos en las calles de los cinco distritos, junto con actividades infantiles que dinamizarán los espacios públicos. El programa oficial se difunde a través de los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento y en las páginas web municipales, donde se pueden consultar fechas, horarios y requisitos de participación.

A continuación se incluye el listado de eventos con fechas y horarios:

Hasta el 13 de diciembre

11:00 h. Rutas guiadas. Rutas comerciales e históricas culturales guiadas en Barrio de los Hoteles-Ramblas y zona comercial Salamanca, historia y lugares emblemáticos. Acción cofinanciada por la Unión Europea, «una manera de hacer Europa». 15, 22, 28 y 29 de noviembre. 12 y 13 de diciembre

Hasta el 30 de enero

08:00 h. Exposición Santa Cruz en Sociedad. Casino, Sociedades y Clubes recreativos. Exposición dedicada a las principales sociedades culturales, recreativas e instructivas existentes en las Canarias. Occidentales, desde 1840 hasta mediados del pasado siglo XX. Abierta todos los días de 08:00 a 20:00 horas

Hasta el 11 de enero

10:00 h. Arte Contemporáneo. FOTONOVIEMBRE 2025. El Museo de bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife acoge en sus salas de exposiciones temporales dos muestras del programa FOTONOVIEMBRE 2025: - Hiu Jia, de Yun Ping Li – Artistas en Selección - Autorretratos desobedientes, de Sarah Lucas – Focus. Gratuito Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 19 de noviembre

11:00 h. Metaficción con Víctor Conde, Gabriel Maldonado y Javier Rosquete

17:30 h. Taller Expresarte. Pasito a pasito. Taller familiar basado en actividades de expresión artística como la narración de cuentos, los cantos, las actividades plásticas y los juegos creativos. Para familias con bebés de 4 a 36 meses.

17:30 h. Cuentos en familia. «Fantaseando» con Antonio Conejo. Para familias con niños a partir de 3 años.

Jueves, 20 de noviembre de 2025

17:30 h. Bebeperlas con Laura Expósito. Taller que comprende una serie de juegos y dinámicas para familias con bebés de 6 a 36 meses.

17:30 h. Taller de escritura terapéutica. Escribo y fluyo con Elena Hernández. Para adultos a partir de 15 años.

18:30 h.Club de lectura Tenerife Noir. Qué fuede los Lighthouse de Berna González Harbour

19:30 h. Inauguración del Alumbrado Extraordinario de Navidad. Plaza de La Candelaria / Fiestas

Viernes, 21 de noviembre de 2025

III Regata Internacional Las Teresitas

12:30 h. Taller de lactancia. Gestionado por el Centro de Salud de Añaza.

17:30 h. Cuentos del Mundo con Josep Baute. Para familias con niños y niñas entre 3 y 12 años.

17:30 h. Explorando los sentidos: Cuentos y plastilina floral con Alejandra Arbizu. Taller sensorial. Para niños y niñas a partir de 7 años.

Sábado, 22 de noviembre de 2025

09:00 h. Circuito Nacional de Tenis Playa-Liga MAPFRE. Playa de Las Teresitas / Deportes

10:00 h. Día del Comercio del Distrito Ofra - Costa Sur. Evento que incluye diversas actividades de animación tales como espectáculos de magia, castillos hinchables, talleres, grupos coreográficos, pasacalles o muestra y venta de productos locales. Parking González Campos / SoDe

12:00 h. Guimerá, nuestro teatro – Rutas patrimoniales teatralizadas. En el mismo día habrá 3 pases. A las 12:00, a las 18:00 y a las 20:00. Exteriores del Teatro Guimerá

Del 24 de noviembre al 14 de diciembre

08:00 h. Ruta del Brindis. Ruta gastronómica consistente en tapa + bebida a un precio único

Del 24 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026

9:30 h. Árbol y Belén municipales. Inauguración del árbol y el belén municipales el 24 de noviembre. Se abre al público todos los días de 8:30 a 20:00. Palacio Municipal

Martes, 25 de noviembre de 2025

19:00 h. Club de lectura

Del 26 de noviembre al 21 de diciembre

08:00 h. Ruta del Bocadillazo

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

11:00 h. Metaficción con Víctor Conde, Gabriel Maldonado y Javier Rosquete

11:00 h. Biblioguapadas con Fabio González. Talleres de imaginación creativa y narrativa tanto visual como escrita.

17:30 h. Taller Expresarte. Pasito a pasito con Isabel Bolívar. Taller familiar basado en actividades de expresión artística como la narración de cuentos, los cantos, las actividades plásticas y los juegos creativos. Para familias con bebés de 4 a 36 meses.

Jueves, 27 de noviembre de 2025

17:30 h. Pequeperlas con Laura Expósito. Juegos y dinámicas inspirados en sencillas técnicas de yoga y mindfulness, así como cuentos, cantos, retahílas y poesía de tradición oriental. Familias con niñas y niños entre 3 y 6 años.

19:00 h. Presentación del libro - MARÍA ROSA de Ángel Guimerá y Jorge

19:00 h. Diálogo de Arte y Neorociencia

Viernes, 28 de noviembre de 2025

12:30 h. Taller de lactancia

17:30 h. Detectives de libros con Carlos Miranda. Para niños y niñas de 7 a 13 años.

23:30 h. Taller de lactancia. Biblioteca José Saramago de Añaza

Sábado, 29 de noviembre de 2025

18:00 h. Fiesta Tapas y Vinos La Granja. Parque de La Granja. Actuaciones musicales: Orquesta Sabrosa, Los Vándalos y Melocos.

18:00 h. Feria Gastronómica de Tapas y Vinos del Distrito Salud-La Salle

Domingo, 30 de noviembre de 2025

16:00 h. Tardeo +55. Baile, música, alegría y muchas ganas de vivir. De 16:00 a 21:00 horas. Plaza del Príncipe

Lunes, 1 de diciembre de 2025

09:30 h. Cuentos sobre ruedas en la Biblioguagua con Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados. Alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria. CEIP Matías Llabrés Verdún (Llano del Moro)

Del 2 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

09:00 h. Belén de la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife. De lunes a viernes, de 9 a 20 horas. Los días 6, 7 y 8 de diciembre, con un horario especial de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Martes, 2 de diciembre de 2025

17:30 h. Donde viven los cuentos con Fabio González. Taller de iniciación al arte de contar cuentos en casa.

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

10:00 h. Carrera Inclusiva Santa Cruz de Tenerife. Explanada Puerto

11:00 h. Biblioguapadas con Fabio González

17:30 h. Taller de escritura terapéutica. Escribo y me siento con Elena Hernández. Para adultos a partir de 15 años.

17:30 h. Taller cuentos que se juegan. Animalario con Alejandra Arbizu. Para familias con niños y niñas a partir de 7 años. Biblioteca Federico García Lorca de Ofra

Jueves, 4 de diciembre de 2025

17:30 h. Cuentos en movimiento con Laura Expósito. Biblioteca Federico García Lorca de Ofra

4, 5 y 6 de enero de 2026

Parque de Navidad Ofra-Costa Sur. Pista de patinaje, actividades Infantiles, dinamización musical. 04/12 y 05/12, entre las 17:00 y las 20:00; 06/12 10:00-13:00 y 17:00-20:00.

Viernes, 5 de diciembre de 2025

12:30 h. Taller de lactancia

17:00 h. Tenerife urbano. Evento deportivo y recreativo que combina deportes de modalidades urbanas, no federadas, con danzas urbanas.

17:30 h. Detectives de libros con Carlos Miranda

18:30 h. Presentación de libro «Cartas a un fantasma» de Leire Domínguez Mascaró-Morenode.

Del 9 al 24 de diciembre de 2025

10:00 h. Ruta de escaparates de Navidad

Martes, 9 de diciembre de 2025

17:30 h. Donde viven los cuentos con Fabio González

19:00 h. Club de lectura. Biblioteca Municipal Central

Miércoles, 10 de diciembre de 2025

11:00 h. Biblioguapadas con Fabio González

Del 10 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026

LV edición del Certamen de Belenes de Santa Cruz de Tenerife. Quedarán expuestos al público a partir del 13 de diciembre de 2025.

Del 11 al 18 de diciembre de 2025

17:00 h. Fiesta Infantil de Navidad. Hinchables, actuaciones, merienda, Papá Noel, personajes. 11 de diciembre en Santiago Apóstol (La Salud) y 18 de diciembre Parque El Quijote / Distrito Salud La Salle

Viernes, 12 de diciembre de 2025

12:12 h. Club de lectura Tenerife Noir. Un hombre Delgado de Dashiell Hammett

12:30 h. Taller de lactancia

17:30 h. Chiquitines Go Reggae con Ana Tovar y Verónica Acosta

18:00 h. II Festival de Villancicos Ofra-Costa Sur

19:00 h. Presentación de libro Atrapadas en Hamilton de Guillén Berástegui de Armas

Del 13 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026

20:00 h. Tenerife Gastro Navidad Market Fest. Feria gastronómica navideña. De 10:00 a 22:00 horas.

Lunes, 15 de diciembre de 2025

16:00 h. Fiesta Infantil Navideña con castillos hinchables y talleres. De 16:00 a 19:00 horas. Plaza de Duggi

Sábado, 13 de diciembre de 2025

10:00-14:00 h. III Mercadillo de Navidad Ofra-Costa Sur

13:00 h. Tenerife Swimrun

Martes, 16 de diciembre de 2025

17:00 h. Menudos Juegos de Invierno

17:30 h. Donde viven los cuentos con Fabio González

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

11:00 h. Telemaratón Solidario 2025

11:00 h. Encuentro Navideño Mayores Misa y actuaciones musicales. Plaza María Auxiliadora

17:30 h. Cuentos del Mundo con Josep Baute

Jueves, 18 de diciembre de 2025

19:00 h. Concierto de Navidad de Los Fregolinos

19:00 h. El Concierto de la Navidad Con la Unión Artística El Cabo y artista invitado. Plaza de Duggi

Viernes, 19 de diciembre de 2025

12:30 h. Taller de lactancia. Biblioteca José Saramago de Añaza

19:30 h. Concierto de Navidad con villancicos a cargo del Coro, La Banda de Música del Mando de Canarias y la Banda deGuerra de la Brigada Canarias XVI. Concierto de Música del Mando de Canarias y la Banda de Guerra de la Brigada Canarias XVI.

Del 19 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

PequeNavidad. Actividades infantiles: Hinchables y talleres. Diferentes emplazamientos a lo largo del Distrito

Del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026

Mercadillo de Navidad. Mercadillo de productos artesanos y de Navidad. De 10:00 a 22:00 horas.

Del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

19:00 h. Estrella de Invierno. Proyecciónn de imágenes sobre la fachada del Cabildo Insular de Tenerife. Instalación interactiva con mapping nocturno sobre la fachada del Cabildo Insular. De jueves a domingo, los pases son a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. Incluye talleres y actividades infantiles.

Del 20, 21, 27 y 28 de diciembre de 2025

20:00 h. Cine de Navidad

Sábado, 20 de diciembre de 2025

10:30 h. Dinamización Zona Centro SC Navidad

12:00 h. La fábrica de Babayán. Timaginas Teatro. Teatro infantil, funciones a las 12:00 y a las 19:00 h. Plaza de La Candelaria

Domingo, 21 de diciembre de 2025

11:00 h. Navidad en Residencial Anaga. 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas Fiesta Infantil. De 18:00 a 21:00 horas Concierto.

12:00 h. Concierto música clásica. Ländler.

19:30 h. Entrega de premios del LV edición del Certamen de Belenes de Santa Cruz de Tenerife.

20:00 h. Concierto de Góspel. Plaza de La Candelaria

Del 22 al 24 de diciembre

10:30 h. Zona Centro SC en Navidad. Experiencia interactiva navideña en La Plaza de la Candelaria con talleres de navidad de Valentina´s World, pinta caras o creando tu bola navideña. Las actividades se desarrollaran entre las 10.00 y las 20.00 los días 22 y 23 de diciembre, salvo el día 24 que será de las 10.30 a 13.30 h.

22, 23 y 24 de diciembre

10:30 h. Zona Centro en Navidad. Un elfo anda suelto por la Zona Comercial Abierta con cientos de premios. El horario para el 22 y 23 será 10.30 a 13.30 h y17.00 a 20.00 h, pero el 24 sólo de 10:30 a 13:30 h

Lunes, 22 de diciembre de 2025

17:30 h. Taller dos islas y un puente con Celia Espona. Niños y niñas a partir de 6 años más un adulto por niño.

18:00 h. Concierto de Grupos Folclóricos. Plaza de La Candelaria

23 y 27 de diciembre

17:30 h. Navidad en Zona Centro SC. Cabalgatas navideñas en Zona Centro con todos tus personajes favoritos.

Martes, 23 de diciembre de 2025

18:00 h. Concierto de Grupos Folclóricos. Plaza de La Candelaria

Viernes, 26 de diciembre de 2025

12:30 h. Taller de lactancia. Biblioteca José Saramago de Añaza

Sábado, 27 de diciembre de 2025

19:00 h. Presentación de libro AVEs de paso de Carmen Rosa Alfonso Viera

20:30 h. Concierto de los Cantadores en Navidad. Plaza de La Candelaria

Domingo, 28 de diciembre de 2025

11:00 h. Feliz No Fin de Año. Actividades infantiles. De 11:00 a 14:00 horas. Plaza de La Candelaria

29 y 30 de diciembre de 2025

17:00 h. Zona Centro en Navidad. En La Plaza de La Candelaria vive una experiencia que creará un recuerdo único en la plataforma 360 con efectos especiales.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025

23:00 h. Fin de año. Tradicional baile de Fin de Año con animación y grandes orquestas. Plaza de La Candelaria

Jueves, 1 de enero de 2026

11:00 h. Travesía a Nado San Salitre

Sábado, 3 de enero de 2026

11:00 h. Fiesta Infantil Navideña Con castillos hinchables y talleres. Muelle Santa Cruz

3 y 4 de enero de 2026

11:00 h. Servicio de empaquetado de regalos gratuito disponible de 11 a 20 horas.

11:00 h. Zona Centro en Navidad: SSMM. La Oficina Postal de los Reyes Magos se ha instalado en Santa Cruz, ven a traer tu carta o hazla aquí, disfruta también de los talleres más divertidos.

Lunes, 5 de enero de 2026

17:00 h. Espectáculo de recibimiento de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente. Estadio Heliodoro Rodríguez López

19:00 h. Cabalgata de Reyes. Salida desde Avenida de Bélgica y recorrido tradicional por Rambla de Santa Cruz, Ramón y Cajal, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la plaza de La Candelaria