Programa de las fiestas en honor a Santa Catalina en La Guancha 2025: bajada de la Virgen de la Esperanzo

Del 21 al 29 de noviembre, La Guancha celebra las fiestas en honor a Santa Catalina y la bajada de la Virgen de la Esperanza con un amplio programa de actos

Las fiestas en honor a Santa Catalina Mártir y la tradicional bajada de Nuestra Señora de la Virgen de la Esperanza en el barrio de Santa Catalina (municipio de La Guancha, Tenerife) tendrán lugardesde el viernes 21 al sábado 29 de noviembre de 2025. La comisión organizadora ha cuidado que la imagen de la Virgen realice su trayecto desde la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús hasta el barrio costero, en una manifestación de fe y hermandad que reúne a los habitantes de la zona alta y de la costa.

La llegada de la Virgen a Santa Catalina revive un vínculo entre los barrios que comenzó hace medio siglo, y estos días se convierte también en motivo de encuentro festivo, con misa solemne, procesión, verbena, actividades para niños y homenajes especiales a las personas que han impulsado la tradición.

El equipo municipal ha destacado que este año se conmemoran los 50 años de la primera bajada de la Virgen al barrio costero de Santa Catalina. Se dispone de transporte gratuito para facilitar la participación de quienes quieran desplazarse desde la zona baja al barrio.

A continuación puedes consultar el programa completo de las fiestas en honor a Santa Catalina 2025:

Viernes, 21 de noviembre

16:00 h. Bajada y traslado procesional de la venerada imagen de Ntra. Sra. la Virgen de la Esperanza al barrio de Santa Catalina desde la Parroquia de El Dulce Nombre de Jesús en La Guancha

22:00 h. Noche de tradiciones con las parrandas Tercera Edad XXV de Noviembre, Santa Catalina y La Limera

Sábado, 22 de noviembre

11:00 h. Día de los Niños con castillos hinchables

16:30 h. Función religiosa en honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Esperanza y Santa Catalina Mártir, presidida por el Rvdo. Airán Expósito Hernández y acompañada por la Parranda Tercera Edad XXV de Noviembre.

18:00 h. XXIV Paseo de la Palma desde Avda. XXV de Noviembre hasta Plaza Natero con vino, garbanzas, chuletada, papas y mojo, acompañado por las parrandas de Santa Catalina y La Limera de Las Aguas; seguidamente verbena con Malibú Band y La Sabrosa.

Domingo, 23 de noviembre

07:00 h. Repique de campanas y lanzamiento de cohetes.

12:30 h. Solemne concelebración eucarística en honor a las veneradas imágenes presidida por el Obispo Nivariense y los párrocos Airán Expósito Hernández y Alejandro Jesús González Rodríguez, con música del Coro Homini Chorum

18:00 h. Rezo del Santo Rosario y solemne procesión por el recorrido habitual con clero, autoridades, hermandades, Banda de Cornetas de San Juan Bautista y Agrupación Musical La Esperanza; ofrenda musical de Verónica Afonso; lluvias tradicionales y fuegos artificiales de Pirotecnia Hermanos Tostes.

Lunes, 24 de noviembre

18:00 h. Celebración eucarística en memoria de los difuntos presidida por el Rvdo. Airán Expósito Hernández y cantada por Verónica Afonso; vigilia de oración y reparto de infusiones y dulces.

Martes, 25 de noviembre (Festividad de Santa Catalina Mártir)

17:00 h. Catequesis mariana con los niños de las parroquias de San Juan Bautista y Santo Domingo de Guzmán.

18:00 h. Eucaristía en honor a Santa Catalina Mártir presidida por el Rvdo. Airán Expósito Hernández y cantada por la Parranda de Santa Catalina; homenaje a los presidentes de las Fiestas Lustrales 1975–2025; reparto de churros y chocolate de Churrería Abuelo Pepe.

Miércoles, 26 de noviembre

18:00 h. Santa Misa presidida por el Rvdo. Airán Expósito Hernández y despedida de la Virgen de la Esperanza con retorno a la Parroquia de El Dulce Nombre de Jesús; misa cantada por el Coro Parroquial de San Juan de la Rambla.

Jueves, 27 de noviembre

17:00 h. Fiesta aniversario del Centro de la Tercera Edad XXV de Noviembre de Santa Catalina con actuaciones organizadas junto al Ayuntamiento de La Guancha.

Viernes, 28 de noviembre

18:00 h. Festival infantil con actuaciones de Ballet Magic Dance y niños del barrio.

20:00 h. Descorche Fest: la vendimia se estrena, con vinos de bodegas de Ycoden Daute Isora, tapas y concierto de rock/pop con Fuera del Tiesto, Los Vándalos y Maldita Seattle

Sábado, 29 de noviembre

17:30 h. Atardecer en La Habana: Son y Mojitos, con Los Trovadores de Cuba y degustación de mojitos; invitación a asistir con vestimenta blanca; comida del Catering Fermín Mesa; entrega de bandera a la nueva Comisión de Fiestas Santa Catalina 2026 con acompañamiento de la Fanfarria de Santa Catalina; a la llegada, gran baile con Acontratiempo y Generación Zero.