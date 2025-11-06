Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la obstrucción de materiales de obra en la red de saneamiento. Ayuntamiento Candelaria

Precintan la Playa de Los Guanches en Tenerife tras un vertido de origen desconocido

El Ayuntamiento de Candelaria precinta la zona y retira el acceso al baño mientras se realizan análisis del agua; los primeros indicios apuntan a una obstrucción con residuos en la red que desencadenó el incidente

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:36

El Ayuntamiento de Candelaria ha procedido al cierre preventivo de la Playa de Los Guanches tras la detección de un vertido que afecta a su sistema de saneamiento. La medida se adoptó de inmediato y se colocaron balizas para impedir el baño mientras el área de Sanidad realiza muestreos para analizar la calidad del agua.

Según la empresa concesionaria del servicio de agua del municipio, Aqualia, todo indica que el origen del derrame podría estar ligado a restos de obras localizados en la red de saneamiento, cuya procedencia aún se desconoce. Se sospecha también que la acumulación de toallitas higiénicas y otros residuos sólidos generó una obstrucción que desencadenó el vertido.

El consistorio subraya que este tipo de incidencias tienen una doble repercusión: además del riesgo ambiental y para la salud pública, generan un incremento de los costes de mantenimiento de la red municipal de saneamiento. Hasta que los análisis confirmen que el agua es segura para el baño, la playa permanecerá clausurada.

