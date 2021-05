La madre de las niñas de Tenerife: «Solo miro en una dirección: reunirme con ellas hoy» La madre de las niñas escribe una carta expresando lo que siente en estos momentos difíciles Olivia y Anna, las niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife. CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 mayo 2021, 14:34

Hoy se cumplen 28 días desde que desaparecieron Anna y Olivia en Tenerife. La madre de las niñas escribe una desgarradora carta titulada 'Cuatro semanas desde que se me paró la vida'. La madre de las desaparecidas comparte un nuevo vídeo de las niñas divirtiéndose.

Estas son algunas de las palabras de la madre de las pequeñas adelantadas este martes por El programa de Ana Rosa de Telecinco: «Hace cuatro semanas que el tiempo se detuvo y cada día aumentan las ganas de tenerlas conmigo de vuelta». La fe y la fuerza por recuperarlas me mantienen fuerte y hacen que no me derrumbe...«